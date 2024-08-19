Samsung Galaxy S25 Ultra максимально округлили: більше схожий на iPhone

У китайській соцмережі Weibo з’явилися нові рендери майбутнього суперфлагмана Samsung Galaxy S25 Ultra, вихід якого очікується на початку наступного року.

Інсайдер під ніком Ice Universe знову показав, які зміни запропонує один із найочікуваніших смартфонів 2025 року. Якщо коротко, на нас чекають заокруглені кути, той самий плоский дисплей і плоскі грані, як і в Galaxy S24 Ultra.

Раніше ми вже бачили схожі рендери, на яких показано закруглені кути Galaxy S25 Ultra. Так він ще більше нагадує iPhone, хоч деяким користувачам мережі таке рішення подобається.

Найцікавіше, що задню панель і зміни в камерах інсайдер так і не показав.

Очікується, що Samsung проведе презентацію серії Galaxy S25 у січні 2025 року.