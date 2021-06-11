Складено рейтинг кращих ноутбуків для роботи з цінником до 500 євро

Вибрати недорогий ноутбук в 2021 році дуже складно. Багато бюджетників комплектуються доісторичним залізом і, як підсумок, жахливо гальмують, а картинка на екрані настільки сумна, що зникає будь-яке бажання користуватися пристроєм.





Однак, адекватні рішення за адекватною ціною на ринку все ж є. Щоб ви самостійно не мучилися, намагаючись їх знайти, ми зробили це за вас. Пропонуємо поглянути на рейтинг ноутбуків 2021 за співвідношенням ціна-якість на думку експертів.

№10 – Haier A1400EM

Виробник Haier в Україні не такий популярний, і ми вважаємо це прикрим упущенням. В його асортименті є цікаві пристрої і модель A1400EM – одна з них. У ноутбука 14.1-дюймовий TN дисплей, який просідає тільки в питанні кутів огляду. Однак, якщо сидіти прямо навпроти екрану – картинка виглядає цілком прийнятно і адекватно. Що стосується продуктивності, тут все стандартно для ноутбуків за такою вартістю. Процесора Celeron N3350 і 4 ГБ оперативної пам’яті вистачає лише для офісних програм.

Флеш-накопичувач у моделі всього на 64 ГБ, але це легко виправити підключивши флешку microSD, для якої тут передбачений окремий слот. Ноутбук добре підходить для домашнього користування, але його можна брати з собою і на роботу – корпус досить надійний, а важить він лише 1.2 кг. Всі мінуси найдешевшого представника топу стандартні для пристроїв за такою ціною. Єдине, що бентежить – занадто галаслива клавіатура. Проте в наш топ 10 ноутбуків до 15000 гривень модель потрапила абсолютно заслужено.

№9 – Prestigio SmartBook 141 C5

По можливості рекомендуємо додати кілька тисяч і взяти Prestigio SmartBook 141 C5. Модель виглядає пристойніше дебютанта рейтингу за кількома параметрами і наявність дводіапазонного Wi-Fi – один з них. Серфити інтернет і дивитися відео в онлайні куди приємніше. При цьому в плані заліза два пристрої абсолютно ідентичні. Не відрізняються один від одного вони і дисплеями – 14.1-дюймові TN матриці в обох випадках.

А ось клавіатура у SmartBook 141 C5 приємніша. У відгуках покупці відзначають зручний хід, тактильну віддачу і мінімальний рівень шуму під час набору тексту. Особливо актуально це для тих, хто не живе вдома не один. Все це доповнюється привабливим зовнішнім виглядом, а також тихою і ефективною системою охолодження. За співвідношенням ціни і якості це вкрай вигідна пропозиція без істотних недоліків.

№8 – HP 14s-fq0018ur

Професіонали радять HP всім, хто задається питанням, яка марка ноутбука найкраща і надійна. Фірма реально приділяє увагу якості збірки і це проглядається у восьмій сходинці топу. Ноут не хрустить, якщо спробувати відкрити кришку, а тильна сторона не прогинається при натисненні. Тому, користуватися ноутбуком можна не тільки вдома, а й на роботу його теж можна взяти – подорож в рюкзаку лептоп точно переживе.

Як процесор задіяний AMD Athlon Silver 3050U – непоганий чіпсет початкового сегмента, що доповнює 4 ГБ оперативної пам’яті і SSD-накопичувачем на 512 ГБ. Як підсумок, операційна система працює досить спритно, виконувати елементарні завдання і працювати в офісних додатках можна.

Для підключення до інтернету використовується дводіапазонний Wi-Fi, є три порти USB, один з яких Type-C, щоб підключити мишку або іншу периферію. Серед інших козирів моделі користувачі у відгуках виділяють тачпад, клавіатуру і хороший звук через вбудовані колонки.

№7 – Acer Extensa 15 EX215-31-C3FF

Топ ноутбуків по співвідношенню ціни і якості 2021 року продовжує Acer Extensa 15 EX215-31-C3FF. Популярна в Україні модель має у себе під капотом процесор Intel Celeron N4020 і 4 ГБ оперативної пам’яті. Такий дует непогано зарекомендував себе при роботі в графічних і офісних програмах. Багато хто використовує ноутбук для кодингу. Порівняння з конкурентами модель виграє за рахунок наявності дводіапазонного Wi-Fi і мережевої карти 1000 Мбіт / с. Так що, у власника завжди буде швидкий інтернет.

Повного заряду батареї вистачає на 6.5 годин автономної роботи. З урахуванням того, скільки пристрій коштує, не так уже й погано. 15.6-дюймовий дисплей видає приємну для очей картинку і має широкі кути огляду, за рахунок чого працювати з ним зручно навіть лежачи в ліжку. Також у ноутбука компактний корпус і приємний тачпад. До мінусів відносять матове покриття, яке активно збирає відбитки пальців.

№6 – ASUS X415MA-EK052

На екваторі статті, в якій ми розповідаємо, який ноутбук купити для роботи у 2021 році, опинилася модель бренду АСУС. Основний її козир – якісний IPS екран, який видає зображення у FullHD. На такому дисплеї зручно дивитися фільми, грати в ігри і працювати в програмах. До того ж, у нього адекватні кути огляду, тому вам не обов’язково сидіти прямо перед екраном, щоб картинка була чіткою.

Іншою фішкою моделі є багатий арсенал роз’ємів для підключення периферії і аксесуарів: три порти USB і один Type-C, що не так вже й часто зустрічається в пристроях даного цінового сегмента. Та що вже говорити, навіть у багатьох флагманів портів найчастіше менше (привіт, Епл). Є і дводіапазонний Wi-Fi для швидкого підключення до всесвітньої павутини.

Щодо продуктивності, дует Intel Pentium Silver N5030 і 4 ГБ оперативної пам’яті справляються з офісними завданнями на раз-два. Також у моделі є міцний корпус і непогана автономність – на повному заряді вона може пропрацювати близько 9 годин. Основна претензія власників – невдале розташування кнопки вимикання. Вона знаходиться поруч з кнопкою Del. Доведеться звикати. Але ми вважаємо, що це не такий вже значний мінус, а тому в нашу статтю під назвою який ноутбук краще купити для домашнього користування, модель потрапила цілком заслужено.



№5 – Haier U1500HD

У модельному ряді марки це краща пропозиція ціною до 15 000 грн. У ноутбука на борту є 15.6-дюймовий IPS екран з соковитими і контрастними кольорами, який підійде як для роботи, так і для навчання. При бажанні з нього можна подивитися і кіноновинки – широкі кути огляду сприяють цьому. Іншою відмінною рисою найкращого недорогого ноутбука на сьогоднішній день від фірми Haier є зовнішній вигляд. Апарат виглядає дуже стримано і мінімалістично навіть на фото. Наживо справи йдуть ще крутіше. Тому модель буде радувати ваші очі навіть у вимкненому стані.

Що стосується автономності, з цим у моделі все теж здорово. Повністю заряджена АКБ ємністю 5000 мАг забезпечує близько 7 годин автономної роботи. Основний момент, на який скаржаться користувачі – відсутність підтримки Wi-Fi 5 ГГц. Проте, якщо ви не знаєте, який недорогий але хороший ноутбук купити в 2021 році, на Haier U1500HD точно варто звернути увагу.

№4 – Lenovo IdeaPad 3 15 IGL05

Lenovo IdeaPad 3 продовжує статтю, в якій ми розповідаємо, які ноутбуки краще купувати за характеристиками в 2021 році. Порівняння з конкурентами модель виграє завдяки наявності 8 ГБ оперативної пам’яті під капотом. Така кількість ОЗП значно прискорює серфінг інтернету і дозволяє залишати браузер на фоні при роботі. Як процесор використовується Intel Celeron N4020, який часто зустрічається в цьому ціновому сегменті. Чіпсет зарекомендував себе стабільним, холодним і досить продуктивним.

Швидке завантаження операційної системи забезпечує SSD-накопичувач ємністю 128 ГБ. З ним Wndows 10 вантажиться всього за 12 секунд. Решта козирів ноутбука, що заслуговують на увагу: дводіапазонний Wi-Fi, три роз’єми USB і 14 годин автономної роботи за рахунок батареї ємністю 35 Вт * г. Якщо ви шукаєте найкращий ноутбук для роботи і вдома, на Lenovo IdeaPad 3 однозначно варто звернути увагу.

№3 – ASUS VivoBook X543MA-GQ1139

Бронза добірки дістається ASUS VivoBook X543MA-GQ1139. Назву бренду можна часто почути у відповідь на питання, які ноутбуки найбільш надійні та довговічні. Дана модель – доказ того, що це цілком заслужено. Корпус у неї без сумнівів міцний, що підтверджується відгуками покупців. 15.6-дюймовий дисплей досить приємний в експлуатації не дивлячись на роздільну здатність 1366 на 768 пікселів. Багато в чому це обумовлюється матовим покриттям екрану, що знижує навантаження на очі. Також воно дозволяє вмісту дисплея залишатися чітко помітним навіть при прямому попаданні сонячних променів.

Процесор Intel Pentium Silver N5030 забезпечує непогану швидкодію і стабільне рішення задач офісного рівня. У відгуках власники часто скаржаться на автономну роботу (батареї вистачає на годин 5), але, якщо купувати пристрій виключно для домашнього користування, навряд чи цей факт настільки значний. Все це в сукупності виправдовує присутність моделі в статті, де ми розповідаємо про те, які недорогі ноутбуки найбільш надійні і довговічні для навчання і роботи.

№2 – HP 14s-fq0026ur

HP 14s-fq0026ur має під своїм міцним і надійним капотом двоядерний процесор AMD Athlon Gold 3150U. Його поєднання з 8 ГБ оперативної пам’яті більш ніж достатньо для адекватної роботи програм. Стабільно функціонують не тільки офісні додатки, але і Photoshop. Відгуки користувачів підтверджують вищесказане. Швидку роботу системи забезпечує і SSD на 256 ГБ. За рахунок нього програми згортаються і розгортаються моментально, а ОС вантажиться за 10-12 секунд. Тому, якщо ви не знаєте,

який недорогий ноутбук купити студенту для навчання, на цей пристрій точно варто звернути увагу.

Для роботи в інтернеті передбачений дводіапазонний Wi-Fi. Не просідає срібний призер топу і в питанні дротових інтерфейсів. У нього три порти USB, один з яких Type-C. Також є вихід HDMI. Повного заряду акумулятора вистачає на 10 годин автономної роботи. Система охолодження працює ефективно, але при цьому вентилятор чутно тільки при інтенсивному навантаженні. Весь інший час ноутбук функціонує повністю беззвучно. Коротше кажучи, ноутбук HP 14s-fq0026ur підійде для роботи з графічними та офісними програмами у 2021 році краще за більшість конкурентів.

№1 – Lenovo V155

Бренд Леново рідко можна почути у відповідь на питання, який виробник ноутбуків краще і надійніше, але модель V155 марці відверто вийшла. Перше, що хочеться відзначити – привабливий зовнішній вигляд. Інший козир пристрою – потужний для такої ціни процесор Ryzen 3 3200U. Компанію йому складають 4 ГБ оперативної пам’яті, але є простір для маневру – можна поставити планку на 16 ГБ. В такому випадку ноутбук буде працювати ще спритніше і почне показувати швидкодію на рівні нових моделей вартістю близько 30 000 гривень.

У переможця добірки є власна відеокарта Radeon Vega 3, тому згодиться він і для ігор. Звичайно, назвати ноутбук геймерським як продукцію MSI не можна. 15.6-дюймовий дисплей видає приємну для очей картинку в роздільній здатності 1920 на 1080 пікселів і має широкі кути огляду.

Комунікаційний інтерфейс у Lenovo V155 багатий: два порти USB, HDMI, мережева карта 1000 Мбіт / с і дводіапазонний Wi-Fi. Клавіатура зручна, згідно з відгуків покупців, на ній досить зручно набирати великі об’єми тексту.

До мінусів моделі відносять вагу 2.2 кг і посередню автономність (5 годин). Так, для роботи в офісі такий апарат купувати не варто, але от якщо потрібна модель для будинку – тоді питань до неї немає. Коротше кажучи, можна довго сперечатися про те, яка фірма ноутбуків найкраща, але в сегменті до 20000 гривень у Lenovo V155 конкурентів просто немає.

