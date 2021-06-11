Які ознаки вказують на можливу присутність у вашому смартфоні небажаного гостя – вірусу

Головна небезпека вірусів у смартфоні – перехоплення SMS повідомлень. Тільки уявіть що буде, якщо вірус отримає доступ до відправки і читання SMS повідомлень. Якщо у вас підключений мобільний банк, то ви теоретично можете позбутися всіх грошей.
Більш того – віруси настільки розумні, що одразу видаляють відправлені та прийняті SMS. Тому ми не рекомендуємо користуватися SMS банком: краще його відключити і перейти повністю на банківський застосунок, який має свій захист і вірусу практично нереально потрапити в додаток.
А тепер самі ознаки. Для повноти картини бажано перезавантажити (вимкнути і включити) смартфон. Варто розуміти, що ознаки непрямі, на 100% є вірус чи ні вони не показують, оскільки сучасні віруси вміють відмінно маскуватися в системі.
Ознаки:
– Смартфон аномально гальмує. Особливо, під час розмови або відправлення SMS / повідомлення через месенджери;
– У смартфоні з’являються додатки, які ви не встановлювали;
– Вам стали приходити завищені рахунки за оплату мобільного зв’язку. Можливо, вірусне ПЗ підключило вам різні платні послуги або списує баланс через короткі SMS;
– Ви бачите у відправлених SMS повідомлення які ви не відправляли. Також це стосується і месенджерів;
– Стала з’являтися велика кількість реклами: в додатках, в браузері. При тому реклама відверто агресивна і незвичайна;
– Батарея смартфона раптом стала швидко сідати, хоча раніше заряд тримався довгий час;
– Пристрій нагрівається навіть якщо ви не запускаєте якихось потужних програм (відео або ігри);
– Високе споживання мобільного трафіку;
– Стали вилітати додатки;
– Якийсь ваш акаунт був зламаний, з умовою того, що ви на нього заходили тільки зі смартфона.
Вищевказані ознаки є підтвердженням того, що зі смартфоном щось не так. Далі ми рекомендуємо поставити антивірусне програмне забезпечення (бажано платне, Доктор Веб або Касперський (є пробний період)) і просканувати ним пристрій.
Взагалі, Android влаштований так, що якщо ви поставили на нього занадто багато програм, то зрозуміти чи є вірус в них, просто неможливо. Часом і антивірус не може знайти віруси, оскільки ще не вивчив їх і зразки вірусів не були доставлені в лабораторію антивірусних організацій.
Що робити?
Якщо ви помітили, що поведінка пристрою стала аномальною, то відразу ж згадайте що ви встановлювали. Видаліть ці додатки або спробуйте їх перевстановити.
Краще рішення – провести скидання до заводських налаштувань (жорстке скидання пристрою). Робиться воно в налаштуваннях. Варто розуміти, що жорстке скидання зітре всі дані і додатки, тому краще їх зберегти в хмару облікового запису або ще куди-небудь.
Смартфон буде таким, яким ви його купили. З тієї ж версією ОС і з тим самим набором додатків. Всі проблеми підуть разом зі скиданням, в тому числі і ті, які не пов’язані з потенційним зараженням.
Варто розуміти, що ризик підчепити вірус з Play Market мінімальний – тільки в тому випадку, якщо ви вже зовсім завантажуєте якийсь непопулярний додаток.
В основному, Play Market модерує додатки, а також перевіряє програму в момент завантаження та встановлення на предмет наявності шкідливого коду.
Найчастіше, шкідливі програми ставить сам користувач якщо викачує і запускає .apk файли або ж «рутує» (отримує суперправа) свій смартфон. До того ж, впливає ще й операційна система: чим вона свіже, тим менше ризик зараження.
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