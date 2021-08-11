Як довжина і товщина кабеля для смартфону впливають на процес зарядки: вибираємо ідеальний варіант

Вибираючи зарядний пристрій і кабель для смартфона, багато звертають увагу в першу чергу на параметри роз’єму, елемента, який відповідає за перетворення змінної напруги, одержуваної з електромережі, в набагато більш низьку постійну напругу. Однак не всі знають, що вибір кабелю не менш важливий – саме він впливає на швидкість зарядки пристрою.





Quick Charge та інші стандарти швидкої зарядки для смартфонів і інших мобільних пристроїв поступово стають нормою. У нових моделях популярних серій також використовуються порти USB Type-C, які значно прискорюють весь процес. Однак, як виявилося, що на швидкий заряд впливає не тільки тип роз’єму або параметри самого зарядного пристрою. Важливий і сам кабель, а точніше його довжина і діаметр.

Можливо, ви стикалися з терміном питомий опір – цей параметр (виражений в омах) визначає, наскільки добре даний матеріал працює як провідник електричного струму. Наприклад, питомий опір міді, яка часто використовується в якості сердечника кабелю в електроустановках, становить всього 0,0168 10-6 Ом. Щоб розрахувати питомий опір конкретного компонента (наприклад, кабелю для зарядного пристрою), необхідно врахувати три параметри:

опір, який створюється при протіканні електричного струму через елемент (R виражається в Ом);

довжина (l виражається в м);

діаметр (S виражається в м2).

Отримане таким чином значення можна легко використовувати, щоб дізнатися, як параметри кабелю впливають на його питомий опір, і тим самим перевірити, який кабель для смартфона швидше зарядить акумулятор.

Довгий чи короткий кабель?

Як на коробці, так і на самому зарядному пристрої можна подивитися параметри кабелю, тобто напругу зарядки, одиницею виміру якого є вольт (В), і струм зарядки, виражений в амперах (А). В даний час стандартом є зарядні пристрої 5 В / 2 А, які забезпечують оптимальну швидкість зарядки і не пошкоджують сам акумулятор (чим вище сила струму, тим швидше буде пошкоджений акумулятор).

Окреме питання – це сам кабель, довжина якого відбивається на опорі, що виникає при протіканні електричного струму. Це, в свою чергу, (зменшення або збільшення опору) значно впливає на силу струму, як показує закон Ома. Якщо порівняти два кабелі довжиною 1 і 3 м, і припустити, що зарядний струм для першого з них складає 2 А, то виявиться, що довший «створить» набагато більший опір, і, відповідно, струм в системі буде набагато менше. Наскільки нижче? Використовуючи формулу для питомого опору і той факт, що напруга зарядки залишається однаковою в обох випадках (як і товщина кабелю), можна виявити, що при використанні 3-метрового кабелю струм впаде до 0,66 A.

Товщина кабелю і швидкість зарядки

Якщо хтось хоче заряджати свої пристрої швидше, йому безумовно слід використовувати більш короткий кабель для смартфона або кабель з максимально товстою жилою (сердечник). У наведеному прикладі ми припустили, що в обох випадках ми маємо справу з кабелем однакової товщини. Однак варто пам’ятати, що згідно з формулою питомого опору – чим більше діаметр сердечника, тим вище інтенсивність.

Але більш довгі кабелі пропонують більше можливостей і набагато зручніше в експлуатації, тому цілком нормально, що деякі люди не хочуть залежати від відстані до розетки. Проблема в тому, що виробники не надають таких даних, і єдиний спосіб перевірити діаметр сердечника – зняти обмотку та ізоляцію кабелю.

Виходом з цієї ситуації можуть стати безкоштовні додатки, такі як Ampere або AccuBattery, які вимірюють зарядний струм і напругу. За фактом, вимірювання, проведені за допомогою таких програм, ненадійні, оскільки струм зарядки регулюється самим пристроєм. На так званий зарядний контур (систему зарядки) впливає безліч факторів, включаючи температуру і стан батареї, і навіть якщо вона була б повністю розряджена, зарядний струм може досягати високих значень і при низькій напрузі.

У кабелях менш відомих виробників часто використовуються тонкі жили, в основному з метою економії, тому зарядний струм виявляється недостатнім. Це затягує весь процес і, в крайніх випадках, призводить до відсутності струму.

Кабель для смартфона, відповідний зарядці

У наші дні переважна більшість виробників смартфонів (за винятком, мабуть, компанії Apple) комплектують свої телефони зарядними пристроями з відповідним кабелем. Чому це так важливо? Якщо один з компонентів ланцюга має менший зарядний струм, остаточне значення цього параметра буде точно йому відповідати. Це добре видно на прикладі, описаному раніше – 2-амперний зарядний пристрій веде себе зовсім по-різному, якщо до нього підключити кабелі різної довжини або товщини. Те ж саме стосується і самого зарядного пристрою, низький зарядний струм якого буде сповільнювати «швидкий» кабель.

Вибір кабелю, хоча його часто недооцінюють, має велике значення. Тому варто звертати увагу не тільки на його міцність, тип використовуваного плетіння і коннектора, а й на тип зарядного пристрою.

Принцип «чим коротше кабель, тим менше час зарядки» вірний в більшості випадків, але товщина жили кабелю має теж істотне значення. Цей аспект навряд чи може бути перевірений перед покупкою, отже, краще вибрати обладнання від перевіреного виробника, щоб не платити двічі.