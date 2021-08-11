Xiaomi випустила оновлення, яке додає оперативною пам’яті на смартфони марки

Нещодавно ми розповідали про швидку появу на смартфонах Xiaomi технології Memory Fusion. З нею MIUI отримає можливість розширювати оперативну пам’ять за допомогою віртуального розділу, який створюється на вбудованому носії. Смартфони зможуть додавати собі по 1-3 ГБ оперативної пам’яті, що повинно позитивно позначитися на їх швидкодії.





Спочатку очікувалося, що функція дебютує разом з MIUI 13, але так довго її чекати не доведеться. Китайці вже почали поширювати нововведення разом з апдейтами для MIUI 12.5 на телефонах Mi, Redmi і POCO.

У числі смартфонів, які вже можуть оновитися всі флагмани Xiaomi двох останніх поколінь на процесорах Snapdragon 888, 870 і 865 (за винятком Mi MIX Fold):

Xiaomi Mi 10 / Mi 11;

Xiaomi Mi 10 Pro / Mi 11 Pro;

Xiaomi Mi 10 Ultra / Mi 11 Ultra;

Xiaomi Mi 10T;

Xiaomi Mi 10T Pro;

Xiaomi Mi 11X;

Xiaomi Mi 11X Pro.

А також ряд бюджетних пристроїв:

POCO X3 GT

Redmi Note 10 Pro 5G

Redmi Note 9 5G

Redmi Note 9T 5G

Redmi 9T

Redmi Note 8.

Підтримка «розширення пам’яті» найближчим часом обіцяна наступним моделям:

Xiaomi Mi Mix 4

Xiaomi Mi 11 Lite NE

Redmi Note 10

Redmi Note 10S

Redmi Note 10 5G

Redmi Note 10i

Redmi 10

Redmi 9i

Redmi 9C

Redmi 9A

Redmi Note 8Т

Redmi Note 8 (2021).

Список не остаточний і надалі буде розширено іншими бюджетними девайсами, для яких 1-3 ГБ додаткової оперативної пам’яті можуть стати справжнім ковтком свіжого повітря.