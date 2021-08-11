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Xiaomi випустила оновлення, яке додає оперативною пам’яті на смартфони марки

11.08.2021
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Xiaomi Poco X3 Pro

Нещодавно ми розповідали про швидку появу на смартфонах Xiaomi технології Memory Fusion. З нею MIUI отримає можливість розширювати оперативну пам’ять за допомогою віртуального розділу, який створюється на вбудованому носії. Смартфони зможуть додавати собі по 1-3 ГБ оперативної пам’яті, що повинно позитивно позначитися на їх швидкодії.


Спочатку очікувалося, що функція дебютує разом з MIUI 13, але так довго її чекати не доведеться. Китайці вже почали поширювати нововведення разом з апдейтами для MIUI 12.5 на телефонах Mi, Redmi і POCO.

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У числі смартфонів, які вже можуть оновитися всі флагмани Xiaomi двох останніх поколінь на процесорах Snapdragon 888, 870 і 865 (за винятком Mi MIX Fold):

  • Xiaomi Mi 10 / Mi 11;
  • Xiaomi Mi 10 Pro / Mi 11 Pro;
  • Xiaomi Mi 10 Ultra / Mi 11 Ultra;
  • Xiaomi Mi 10T;
  • Xiaomi Mi 10T Pro;
  • Xiaomi Mi 11X;
  • Xiaomi Mi 11X Pro.

А також ряд бюджетних пристроїв:

  • POCO X3 GT
  • Redmi Note 10 Pro 5G
  • Redmi Note 9 5G
  • Redmi Note 9T 5G
  • Redmi 9T
  • Redmi Note 8.
Poco X3 NFC

Підтримка «розширення пам’яті» найближчим часом обіцяна наступним моделям:

  • Xiaomi Mi Mix 4
  • Xiaomi Mi 11 Lite NE
  • Redmi Note 10
  • Redmi Note 10S
  • Redmi Note 10 5G
  • Redmi Note 10i
  • Redmi 10
  • Redmi 9i
  • Redmi 9C
  • Redmi 9A
  • Redmi Note 8Т
  • Redmi Note 8 (2021).

Список не остаточний і надалі буде розширено іншими бюджетними девайсами, для яких 1-3 ГБ додаткової оперативної пам’яті можуть стати справжнім ковтком свіжого повітря.

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11.08.2021
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