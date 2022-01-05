Описано новий метод стеження за iPhone

Фахівці створили троян, який імітує процес вимкнення смартфона Apple. Про це повідомляє видання Bleeping Computer.





Шпигунська програма була розроблена для вивчення та опису фахівцями компанії ZecOps, що займається питаннями безпеки. Програма під назвою PoC (proof of concept) впроваджується в iOS та бере під контроль керування деякими процесами пристрою. У випадку, коли користувач дає команду пристрою вимкнутись, програма імітує цей процес, насправді не вимикаючи його.

Під час її роботи екран iPhone чорніє, на ньому з’являється індикатор вимкнення. За словами експертів, жертві може здатися, що телефон вимкнено, хоча насправді девайс продовжить працювати. Після повторного натискання кнопки пристрій увімкнеться. Зловмисники можуть використовувати цей метод для стеження.

Автори пояснили, що подібний троян може ввести власника iPhone в оману. Так, фахівці рекомендують перезавантажувати смартфони у разі виявлення шкідливих програм — це зазвичай вивантажує віруси з пам’яті гаджета і знищує їх. Однак у разі роботи програми PoC перезавантаження не відбувається та інші віруси продовжують свою роботу.