Відбувся реліз Ubuntu 26.04 LTS Resolute Raccoon: офіційні драйвери NVIDIA CUDA та GNOME 50

Відбувся офіційний реліз Ubuntu 26.04 LTS (Resolute Raccoon) — нової версії одного з найпопулярніших дистрибутивів Linux із розширеним терміном підтримки. Ця збірка принесла низку важливих архітектурних змін, серед яких вперше в історії операційної системи з’явилися офіційні репозиторії з драйверами NVIDIA CUDA.

Ядро, графічна оболонка та фокус на ШІ

Новий дистрибутив базується на свіжому ядрі Linux 7.0 та використовує графічну оболонку GNOME 50, яка працює на базі дисплейного сервера Wayland. Остаточний перехід на Wayland дозволив зробити анімації інтерфейсу значно плавнішими, оптимізувати загальну продуктивність та додати нативну підтримку сенсорного керування.

Значну увагу розробники приділили роботі зі штучним інтелектом та сучасним “залізом”:

Вперше доступні офіційні репозиторії NVIDIA CUDA.

Максимально спрощено встановлення пакетів NVIDIA DOCA-OFED та AMD ROCm, необхідних для машинного навчання на відеокартах.

Додано повноцінну підтримку новітніх процесорів Intel Core Ultra Series 3 із вбудованими NPU-модулями для ШІ-завдань.

Нововведення для користувачів та розробників

Серед інших важливих змін в Ubuntu 26.04 LTS:

Уніфікований App Center: тепер встановлення та оновлення програмного забезпечення відбувається через єдиний центр незалежно від формату пакунків.

Безпека та зручність: інструмент sudo-rs (який прийшов на зміну класичному sudo ) відтепер відображає введення пароля у вигляді зірочок. Також суттєво покращено підтримку сканерів відбитків пальців.

Свіжий софт: попередньо встановлено нові версії популярних програм, зокрема GIMP 3.2.2, LibreOffice 26.2.2 та Mesa 26.0.3.

Для розробників: оновлено пакети інструментів, включно з Rust 1.93.1, Valkey 9.0.3 та PHP 8.5.2.

Системні вимоги та терміни підтримки

Для комфортної роботи свіжа збірка Ubuntu Desktop вимагає мінімум 6 ГБ оперативної пам’яті, тоді як для серверної версії (Ubuntu Server) достатньо 1,5 ГБ ОЗП. Традиційно, окрім основної версії, користувачам доступні офіційні збірки з іншими оболонками: Kubuntu, Ubuntu Kylin, Lubuntu, Ubuntu Studio, Xubuntu та Ubuntu Unity.

Оскільки це LTS-реліз (Long Term Support), базова версія Ubuntu 26.04 отримуватиме безкоштовні оновлення до 2031 року. Для учасників програми Ubuntu Pro розширену підтримку подовжено до 2036 року, а за додаткову плату корпоративні клієнти зможуть отримувати оновлення безпеки аж до 2041 року. Завантажити образ системи можна на офіційному сайті Canonical.