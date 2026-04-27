vivo Y600 Pro: смартфон-монстр із батареєю на 10 200 мАг у рекордно тонкому корпусі

У Китаї відбулася офіційна презентація нового смартфона середнього класу vivo Y600 Pro. Пристрій кидає виклик законам фізики: розробникам вдалося вмістити акумулятор гігантської ємності у витончений корпус, зберігши при цьому потужні характеристики та повноцінний захист від води.

Рекордна автономність та напівтвердотільна батарея

Головною гордістю новинки є акумулятор на 10 200 мАг, який вдалося розмістити в корпусі товщиною всього 8,15 мм. Компанія використала передову технологію напівтвердотільних батарей. Це забезпечило високу щільність енергії та стабільну роботу смартфона навіть за екстремальних температур — від -20 до +40 °C.

Завдяки співпраці vivo та MediaTek пристрій першим в індустрії отримав сертифікат енергоефективності першого рівня від CQC. Це гарантує, що батарея збереже свій ресурс протягом шести років інтенсивної експлуатації. Швидка зарядка потужністю 80 Вт дозволяє зарядити такого гіганта з 0 до 100% всього за 80 хвилин.

Екран та продуктивність

На передній панелі розташовано великий 6,83-дюймовий AMOLED-екран із роздільною здатністю 2800×1260 пікселів та частотою оновлення 120 Гц. Дисплей підтримує HDR10+ і піклується про зір користувачів завдяки ШИМ-затемненню на частоті 4320 Гц.

«Серцем» смартфона став 6-нанометровий процесор MediaTek Dimensity 7300e, який працює в парі з оперативною пам’яттю швидкого стандарту LPDDR5 (до 12 ГБ). Щоб уникнути перегріву під час ігор або важких завдань, всередині встановлено велику камеру випаровювання площею 3810 мм².

Камери, захист та ціни

За фотографії відповідає основна камера на 50 Мп (f/1.8), а для селфі передбачено модуль на 32 Мп. Варто зазначити один компроміс: запис відео на пристрої обмежений роздільною здатністю 1080p.

Працює vivo Y600 Pro під управлінням нової оболонки OriginOS 6 на базі ще не випущеного глобально Android 16. Серед інших приємних фішок:

Повноцінний захист від води та пилу за найвищими стандартами IP68 та IP69.

Стереодинаміки.

Модуль NFC для безконтактних оплат.

ІЧ-порт для керування побутовою технікою.

У Китаї ціна за базову версію 8/128 ГБ стартує від 2099 юанів (близько $307). Топова конфігурація на 12/512 ГБ обійдеться у 2599 юанів (~$380).