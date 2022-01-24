Hardnews

Названо найгірші та найкращі відеокарти для майнінгу криптовалюти у 2022 році

24.01.2022
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майнінг-ферма

Популярність криптовалют та дефіцит напівпровідників призвели до справжньої катастрофи на ринку відеокарт. Майнери активно скуповують актуальні моделі, через що полиці магазинів зараз порожні, а за рідкісні позиції, які можна купити, доводиться переплачувати у кілька разів щодо їхньої рекомендованої вартості.


Проте є ймовірність, що для геймерів та рядових користувачів ПК ситуація незабаром покращиться. Курс всіх криптовалют останнім часом йде вниз, складність видобутку зростає, і вже зараз, щоб окупити відеокарту, потрібно більше двох років. І це стосується найвигідніших щодо видобутку крипти моделей!

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Профільне видання Hardware Times опублікувало рейтинг окупності відеокарт при видобутку Ethereum, який показав цікаві результати.

Найгіршою моделлю по окупності стала флагманська відеокарта AMD Radeon RX 6900 XT. Щоб відбити свою ціну, їй потрібно 38 місяців безперервної роботи. Навіть з урахуванням того, що вона коштує дешевше за топові моделі NVIDIA, купувати цю відеокарту для майнінгу недоцільно через нижчу продуктивність.

AMD Radeon RX 6900 XT

Все сумно також і у GeForce. RTX 3080 Ti та RTX 3090 треба 36-37 місяців, щоб окупитися. А ось RTX 3060 почне приносити прибуток через 30 місяців після придбання – у нинішніх реаліях це непоганий показник.

Кращими за самоокупністю при майнінгу були визнані середньобюджетні GeForce 1660 Super та 1660 Ti. Обидві моделі найшвидше відбивають вкладені кошти, для цього потрібно «всього» 28 місяців.

Щоб ви розуміли масштаби майнерської трагедії, ще рік тому при видобуванні Ethereum GeForce 1660 Super та 1660 Ti окупалися за 6-8 місяців. Тож мрії зібрати ферму та почати заробляти вже не актуальні – поїзд виїхав.

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24.01.2022
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