Компанія Tesla представила Powercore — нову твердотільну енергетичну платформу, призначену для датацентрів, сонячних електростанцій і великих акумуляторних систем. Розробка поєднує функції трансформатора середньої напруги, інвертора та автоматичного вимикача в одному корпусі. За заявою виробника, піковий коефіцієнт корисної дії досягає 98,86%, що дозволяє зменшити втрати електроенергії під час її перетворення.

На відміну від традиційних енергетичних установок, де для перетворення напруги та захисту мережі використовують окреме обладнання, Powercore виконує ці функції за допомогою силової електроніки. Це дозволяє скоротити кількість компонентів, спростити монтаж і зменшити потребу в обслуговуванні. Крім того, система не використовує легкозаймисту ізоляційну оливу, характерну для багатьох звичайних трансформаторів.

Потужність 7,4 МВт і захист у 1000 разів швидший

Tesla Powercore підтримує роботу з мережами змінного струму напругою від 10 до 34,5 кВ та постійного струму від 800 до 2000 В. Максимальна безперервна активна потужність становить 7,4 МВт, що відповідає повній потужності 9 МВА за визначених умов роботи. У режимі формування електромережі система підтримує пікову повну потужність до 10 МВА.

Додайте GSMinfo до джерел у Google News Щоб бачити наші публікації у своїй стрічці новин

Однією з головних особливостей стала інтегрована твердотільна система захисту. За інформацією Tesla, вона здатна відключати аварійні електричні струми приблизно за 100 мікросекунд — до 1000 разів швидше за традиційні автоматичні вимикачі. Така швидкодія може зменшити пошкодження обладнання під час коротких замикань та інших електричних несправностей.

Introducing Powercore



Solid state medium voltage transformer, inverter and breaker – reliable, safe and secure



7.4 MW/9 MVA continuously at 34.5 kVac w/ grid-forming support for 10MVA of peak power



Made in America. Operating 2027 pic.twitter.com/sHxqnpWJrf — Tesla Megapack (@Tesla_Megapack) November 17, 2026

Powercore розрахована на експлуатацію за температур від -40 до +55 °C. Модульна конструкція дозволяє обслуговувати окремі компоненти без заміни всієї установки. Виробник також передбачає гарантійне покриття терміном до 25 років і заявляє про можливість забезпечення доступності системи на рівні щонайменше 99,9% за відповідних умов експлуатації.

Tesla планує використовувати Powercore в датацентрах і сонячній енергетиці

Одним із головних напрямків застосування новинки стануть центри обробки даних для штучного інтелекту. Сучасні серверні комплекси потребують дедалі більше електроенергії, а її багатоетапне перетворення супроводжується додатковими втратами. Powercore дозволяє безпосередньо перетворювати електроенергію із мереж середньої напруги на постійний струм напругою 800 В, який планують використовувати в новому поколінні серверного обладнання.

Tesla вже співпрацює з Nvidia над підтримкою 800-вольтової архітектури живлення майбутніх ШІ-датацентрів. Powercore також можна інтегрувати з промисловими акумуляторами Megapack, які накопичуватимуть енергію та компенсуватимуть різкі зміни навантаження на електромережу.

Для сонячних електростанцій платформа підтримує роботу з фотоелектричними системами напругою 1500 і 2000 В. Вона може перетворювати вироблений панелями постійний струм безпосередньо на змінний струм середньої напруги для передавання в електромережу. У великих акумуляторних комплексах Powercore також дозволить скоротити кількість етапів перетворення енергії порівняно з традиційними системами.

Виробництво Powercore планують організувати у США, а перші установки мають почати працювати у 2027 році. Tesla поки не розкрила вартість обладнання та точні обсяги майбутнього виробництва. Заявлені характеристики ефективності й надійності ще належить підтвердити під час тривалої комерційної експлуатації.