Названо кращі відеокарт на весну 2024 року

Автори YouTube-каналу Hardware Unboxed вибрали найкращі 3D-прискорювачі в різних цінових категоріях.

Найкраща відеокарта на ринку – це, безумовно, GeForce RTX 4090. Конкурентів у неї просто немає. Однак цінник божевільний і доступна картка небагатьом.

Тим же, хто хоче потужний графічний адаптер вартістю в межах $1000, рекомендують узяти Radeon RX 7900 XTX, у якої, як і у RTX 4090, 24 ГБ відеопам’яті.

У ціновій категорії від $700 до $800 переможця два. Це Radeon RX 7900 XT і GeForce RTX 4070 Ti. Перша хороша в нативній роздільній здатності, друга підходить для трасування променів.

Найкраща відеокарта вартістю від $500 до $600 – GeForce RTX 4070 SUPER. Вона швидша за конкурентів і хороша як для нативу, так і для RT.

Radeon RX 6750 XT названо найкращою карткою середнього рівня. В Україні таку можна купити за 17 000 гривень. GeForce RTX 3060 визнана найкращою бюджетною моделлю.

А найбільш вдалий GPU початкового рівня – це Radeon RX 6600.