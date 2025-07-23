Samsung Galaxy A17 5G: відомі характеристики бюджетної новинки

У базі даних Geekbench з’явилися результати тестування смартфона Samsung Galaxy A17 5G, який готується до випуску, але поки що не був анонсований виробником. Бенчмарк розкрив частину ключових характеристик пристрою та його рівень продуктивності.

Згідно з джерелом, Galaxy A17 5G буде оснащений «домашнім» процесором Exynos 1380, доповненим графічним прискорювачем Mali-G68. Протестований зразок у конфігурації з 6 ГБ оперативної пам’яті працював під управлінням прошивки на базі Android 15. За підсумками випробувань він набрав 942 бали в однопотоковій дисципліні і 2137 балів при навантаженні на всі ядра CPU.

Інформація про інші характеристики бенчмарк не містить, проте ранні чутки натякали на поліпшення для Galaxy A17 5G в частині камери. Смартфон може стати першою моделлю серії з функцією оптичної стабілізації зображення. Дата прем’єри новинки поки невідома.