Motorola Moto G62 5G отримав хороші характеристики

Американський бренд Motorola офіційно презентував ще один новий смартфон середнього класу – модель Moto G62 5G. Гаджет оснащений 6,5-дюймовим екраном роздільною здатністю Full HD+ 2400 х 1080 пікселів з отвором посередині верхньої грані під фронтальну камеру роздільною здатністю 16 мегапікселів.





В основі смартфона лежить восьмиядерний процесор Snapdragon 480 Plus, здатний розганятися до 2,2 ГГц. Передбачено 4 ГБ оперативної пам’яті та постійний накопичувач на 128 ГБ. Останній можна розширити за рахунок картки пам’яті. Основна камера смартфона отримала потрійну конструкцію з головним 50-мегапіксельним сенсором, доповненим 8-мегапіксельним датчиком з ширококутною оптикою на 118 градусів та 2-мегапіксельним датчиком для макрозйомки.

За автономність смартфона відповідає акумулятор ємністю 5000 мА•год з підтримкою 20-ватної швидкої зарядки TurboPower. Є стереодинаміки, модулі бездротового зв’язку Wi-Fi 802.11ac та Bluetooth 5.1, контролер NFC, бічний сканер відбитків пальців.