LG представила 40-дюймовий вигнутий монітор для медичної діагностики

LG Electronics розширила лінійку професійних медичних дисплеїв моделлю 40HT513D. Це 40-дюймовий вигнутий монітор зі співвідношенням сторін 21:9, призначений для роботи з рентгенівськими знімками, КТ, МРТ та іншими діагностичними матеріалами. Пристрій отримав дозвіл Управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA) як медичний пристрій.

В основі монітора використовується панель IPS Black із роздільною здатністю 5120 × 2160 пікселів, що відповідає приблизно 11 мегапікселям. Велика ширина екрана дозволяє розташувати поруч кілька зображень без рамок між окремими моніторами.

LG заявляє, що за робочою площею один такий дисплей може замінити конфігурацію з трьох 3-мегапіксельних моніторів. Це особливо актуально для рентгенологів, яким під час діагностики доводиться одночасно порівнювати поточні та попередні дослідження, переглядати КТ або МРТ і працювати з електронною медичною документацією.

Для цього 40HT513D підтримує режим Picture-by-Picture із трьома джерелами сигналу. Додатково передбачений KVM-перемикач, що дозволяє керувати двома комп’ютерами за допомогою однієї клавіатури та миші.

Монітор сам контролює якість зображення

У медичних дисплеях важлива не лише висока роздільна здатність, а й стабільність яскравості та правильне відображення відтінків. Для цього LG встановила у 40HT513D знімний датчик калібрування. У звичайному режимі він знаходиться всередині корпусу і висувається лише під час перевірки дисплея.

Передбачені й спеціальні режими роботи. Focus View дозволяє зробити вибрану область зображення яскравішою, одночасно затемнивши решту екрана, а Pathology Mode оптимізує відображення кольорів і дрібних деталей для роботи з патологічними зображеннями.

Для медичних закладів LG також пропонує програмне забезпечення Calibration Studio Medical. Воно дозволяє адміністраторам централізовано контролювати стан кількох дисплеїв, стежити за калібруванням і отримувати повідомлення у разі відхилень яскравості або інших параметрів.

Таким чином, головна особливість 40HT513D полягає не стільки у великій діагоналі, скільки у спробі замінити кілька спеціалізованих медичних дисплеїв одним широким робочим простором. Інформацію про ціну та строки масових поставок LG поки не повідомила.