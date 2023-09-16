Розкрито приховану Apple перевагу iPhone 15 перед iPhone 14

Під час сертифікації iPhone 15 у Китаї Apple розкрила характеристики акумуляторів усіх нових моделей, незважаючи на те, що в рамках презентації компанія промовчала про цей параметр. Про це повідомляє видання MacRumors.

Завдяки витоку з’ясувалося, що всі моделі iPhone 15 отримали ємніші акумулятори щодо смартфонів минулого покоління. У середньому показник виріс на пару-трійку відсотків.

Зокрема, у документах, які потрапили до ЗМІ з Китаю, зазначено, що iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro та 15 Pro Max отримали акумулятори ємністю 3349 мАг, 4383 мАг, 3274 мАг та 4422 мАг відповідно. Для порівняння: акумулятори iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro та 14 Pro Max мають ємність 3279 мАг, 4325 мАг, 3200 мАг і 4323 мАг відповідно.

MacRumors пише, що в 2022 році в таких же сертифікаційних записах було вказано точні дані про батареї iPhone 14.

За даними журналістів, незважаючи на фактичне зростання ємності акумуляторів iPhone 15, автономність смартфонів не зросла. На сайті Apple зазначено, що базова модель працює від одного заряду 20 годин, 15 Plus – 26 годин, 15 Pro – 23 години, 15 Pro Max – 29 годин. Такі показники вказані виробником і в моделей минулого покоління.