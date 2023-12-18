В iPhone 16 Apple додасть на корпус ще одну кноку

У смартфонах серії iPhone 16 з’явиться нова кнопка. Про це повідомляє Bloomberg.

За словами інсайдера Марка Гурмана, кнопка буде розташована на правому торці девайса. В американських версіях смартфонів Apple у цьому місці розташована антена mmWave, яку перенесуть на лівий бік. Фахівець умовно назвав новий елемент “Кнопка захоплення” (Capture Button).

Гурман пояснив, що після натискання на кнопку можна буде швидко зробити фото або записати відеоролик. Це буде сенсорний, а не механічний елемент управління, який дасть змогу розпізнавати силу тиску та активувати окремі команди.

Фахівець пообіцяв, що Capture Button з’явиться у всіх смартфонах серії iPhone 16. Автор нагадав, що в iPhone 15 Pro і 15 Pro Max є кнопка “Дія” (Action Button), яка замінила собою кнопку ввімкнення безшумного режиму. Цей елемент можна налаштувати, призначивши одну з кількох функцій.

Також Марк Гурман розповів, що у 2024 році Apple випустить Vision Pro, AirPods 4 і iPhone 16. Навушники отримають функцію активного шумозаглушення, а смарт-годинник вийде з новими медичними функціями.