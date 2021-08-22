Складено ТОП-7 кращих ігрових смартфонів 2021 року

З 2018 року мобільний геймінг розвивався шаленими темпами: на смартфони виходили десятки крутих ігор з якістю графіки, яка тепер наближається до рівня картинки сучасних ПК або консольних ігор.





Однак далеко не всі телефони здатні якісно впоратися з відтворенням подібних ігор. У зв’язку з цим стали з’являтися моделі з наголосом на ігри. Деякі з них мають агресивну зовнішність, поліпшене охолодження і масу додаткових аксесуарів. Інші виконані в досить класичному виконанні, але при цьому демонструють не менш серйозну продуктивність. У цій збірці ми зібрали кращі ігрові смартфони сучасності в різних цінових категоріях.

POCO F3

ОС: Android 11

Екран: 6,78 дюймів, здатність 2400 на 1080 пікселів

Процесор: Qualcomm Snapdragon 870 з графікою Adreno 650

Основна камера: 48 + 8 + 5 МП

Пам’ять: 6/8 ГБ ОЗП і 128/256 ГБ ПЗП

Акумулятор: 4520 мАг

Якщо хочеться щось потужне, збалансоване і не дуже дороге, то є сенс придивитися до Poco F3. Ця модель повністю відповідає заявленим вимогам. Вона побудована на Snapdragon 870, це рідкісний «звір», який багато в чому є аналогом SD 865. Пам’яті тут не так вже й багато за мірками ігрових гаджетів і флагманів, але більшості користувачів її вистачить. До того ж вона швидка: оперативка LPDDR5, постійна UFS 3.1. Чи варто говорити, що апарат «літає».

Екран тут стоїть AMOLED з оновленням 120 Гц, дискретизацією 360 Гц і піковою яскравістю 1300 ніт. Лицьова і задня панелі закрита Gorilla Glass 5, апарат має хороші камери, повноцінний набір бездротових інтерфейсів, є у нього стереодинаміки, а ось роз’єм 3,5 не передбачений. Не найбільш ємний акумулятор за рахунок відмінної оптимізації демонструє хорошу автономність.

Як підсумок, Poco F3 – відмінний ігровий апарат в середньому ціновому сегменті.



REALME GT 5G

ОС: Android 11

Екран: 6,43 дюйма, роздільна здатність 2400 на 1080 пікселів

Процесор: Qualcomm Snapdragon 888 з графікою Adreno 660

Основна камера: 64 + 8 + 2 МП

Пам’ять: 8/12 ГБ ОЗП і 128/256 ГБ ПЗП

Акумулятор: 4500 мАг

Компанія Realme на ринку відносно недавно, але сьогодні вже не виникає сумнівів у якості пристроїв цього виробника. Навпаки, для багатьох realme – це відмінне співвідношення ціни і якості. Новинка GT 5G покликана це довести.

Цей смартфон вийшов влітку 2021 року, і він є одним з найбільш недорогих з флагманським чіпсетом Snapdragon 888 на борту. Тобто тим, хто не хоче розмінюватися на більш старенькі, нехай і потужні чіпсети або просто не бажає брати щось простіше, можна купити realme GT 5G і для цього не доведеться довго і болісно збирати потрібну суму грошей.

Крім топового чіпсета, тут користувачів чекає швидкісна пам’ять, 5G, Wi-Fi 6, стереозвук, екран AMOLED c оновленням 120 Гц і частотою дискретизації 360 Гц. Є у моделі пристойні камери, а батарея заряджається блоком живлення на 65 Вт. Все це доповнено цікавим дизайном, де одна з версій пропонує спинку з еко-шкіри в поєднання чорного і жовтого кольору, що нагадує гоночні автомобілі і натякає на високу швидкість роботи девайса.

ASUS ZENFONE 8

ОС: Android 11

Екран: 5,9 дюймів, здатність 2400 на 1080 пікселів

Процесор: Qualcomm Snapdragon 888 з графікою Adreno 660

Основна камера: 64 + 12 МП

Пам’ять: 6/8/16 ГБ ОЗП і 128/256 ГБ ПЗП

Акумулятор: 4000 мАг

Компанія Asus вже давно не випускає безліч смартфонів. Фактично, вона обмежується флагманами і ігровими пристроями з лінійки Rog Phone. При цьому флагмани завжди плетуться десь в середині – хороша збірка по компонентах, але чогось не вистачає, щоб обігнати конкурентів. В 2021 році Asus вирішили втерти носа усім і випустили дуже цікавий смартфон.

З точки зору ігрової продуктивності, ZenFone 8 в топовій комплектації пам’яті на кінець серпня 2021 року перебуває на другому місці за рейтингом продуктивності AnTuTu. Поступається він лише Red Magic 6 Pro, який буде далі в добірці. Цього вдалося досягти за рахунок найпотужнішого чіпсета в світі, а ще тут стоїть дуже швидка оперативна (LPDDR5) і постійна пам’ять (UFS 2.1). Для того, щоб ігровий процес був ще більш гладким, дисплей в новинці з частотою оновлення 120 і відгуку – 240 Гц і відгуком 1 мс. Варто відзначити, що в іграх телефон відчутно гріється, але на даний момент така поведінка спостерігається у багатьох девайсів з Snapdragon 888, у яких не передбачено спеціальне охолодження.

Окрім чудової продуктивності і крутого екрану – це по-справжньому маленький флагман, чого так довго чекали і просили користувачі всього світу. Ще тут є хороші камери, повний «фарш» по бездротових модулях, стереодинаміки і вологозахист IP68. З огляду на скромні розміри, новинка очікувано не може похвалитися ємною батареєю, тому 4000 мАг вистачає на робочий день при середніх навантаженнях, а ось в геймінгу вона буквально «тане» і розряджається за 4-5 годин.

RED MAGIC 6 PRO

ОС: Android 11

Екран: 6,5 дюймів, здатність 2400 на 1080 пікселів

Процесор: Qualcomm Snapdragon 888 з графікою Adreno 660

Основна камера: 64 + 8 + 2 МП

Пам’ять: 12/16/18 ГБ ОЗП і 128/256/512 ГБ ПЗП

Акумулятор: 5050 мАг

Новинка Red Magic 6 Pro на момент написання тексту очолює рейтинг продуктивності AnTuTu і є найбільш потужним смартфоном сучасності. У ній стоїть топовий чіпсет, величезний запас найшвидшої пам’яті і покращений екран з частотою оновлення 165 Гц, що робить його ідеальним для ігор. Щоб під навантаженнями все це не розплавилося в телефоні стоїть справжній кулер з 20 тисячами обертів на хвилину.

За автономність відповідає акумулятор із середньою за сучасними мірками ємністю, який заряджається швидкою зарядкою 65 Вт. Доповнює картину стереозвук, вихід 3.5, повний набір бездротових інтерфейсів і агресивна зовнішність. Причому версія Special Edition має прозору задню панель, і вона єдина поставляється з пам’яттю 18/512 Гб. Звичайні «Прошки» мають максимум 16/256 Гб, втім, і цього достатньо для топових показників в іграх.

BLACK SHARK 4 PRO

ОС: Android 11

Екран: 6 , 67 дюймів, роздільна здатність 2400 на 1080 пікселів

Процесор: Qualcomm Snapdragon 888 з графікою Adreno 660

Основна камера: 64 + 8 + 5 МП

Пам’ять: 8/12/16 ГБ ОЗП і 256/512 ГБ ПЗП

Акумулятор: 4500 мАг

Оновлений ігровий смартфон Xiaomi в черговий раз отримав дві версії. Молодша (без приставки Pro) має чіпсет Snapdragon 870, до 12/256 Гб пам’яті, її основна камера 48 Мп, а ще тут слабші стереодинаміки. Вона вже продається в Україні від 15 тисяч гривень (8/128).

Тим, хто хоче топову версію, варто придивитися до «Прошки», яка відрізняється наявністю чіпсета Snapdragon 888, а її пам’ять досягає 16/512 Гб. Ще в ній поставили посилені динаміки.

В обох моделях встановлений AMOLED дисплей Samsung E4 з оновленням 144 Гц, частотою відгуку 720 Гц і підтримкою HDR10. За живлення відповідає батарейка на 4500 мАг, що підтримує швидку зарядку 120 Вт. Цікавою особливістю є висувні тригери на бічній грані. Завдяки ним ігровий процес стає набагато комфортнішим. Ті, кому довелося скористатися пристроєм, відзначають, що ці тригери – легальний чіт, так як вони дають істотну перевагу в грі.

Все це доповнено крутою камерою, стильним дизайном, сучасними інтерфейсами і роз’ємом 3,5.



IQOO 7 5G

ОС: Android 11

Екран: 6,62 дюймів, здатність 2400 на 1080 пікселів

Процесор: Qualcomm Snapdragon 888 з графікою Adreno 660

Основна камера: 48 + 13 + 13 МП

Пам’ять: 8/12 ГБ ОЗП і 128/256 ГБ ПЗП

Акумулятор: 4000 мАг

Компанія IQOO продовжує гнути свою лінію і випускає на рідному ринку топові по ігровій продуктивності пристрої, які із задоволенням купують у всьому світі.

Новинка IQOO 7 отримала флагманський чіпсет, поліпшену оперативну пам’ять LPDDR5 і постійний накопичувач UFS 3.1. Дисплей тут з підтримкою 120 Гц, а частота дискретизації досягає 300 Гц, тобто чуйність і затримка тут мінімальні. Крім цього, в різних частинах екрану розпізнається сила торкання, що теж покращує геймерський досвід.

Для повної картини тут встановили лінійні вібромотор і стереодинаміки. Щоб вся це справа не грілася, всередині розміщується велика випаровувальна камера. З огляду на це, довелося економити на батареї, 4000 мАг – значення для такої діагоналі скромне. Але компенсували це можна швидкою зарядкою на 120 Вт. Повна ємність при таких параметрах набирається всього за 15 хвилин, тобто якогось дискомфорту по автономності користувач відчувати не буде.

Цей пристрій може порадувати і суворою зовнішністю, повним набором бездротових модулів та пристойними камерами. Вони, звичайно, не зрівняються з кращими камерофонами, але і IQOO 7 створений для ігор, а не для фотозйомки.

ROG PHONE 5

ОС: Android 11

Екран: 6,78 дюймів, роздільна здатність 2448 на 1080 пікселів

Процесор: Qualcomm Snapdragon 888 з графікою Adreno 660

Основна камера: 64 + 8 + 5 МП

Пам’ять: 8/12/16 ГБ ОЗП і 128/256 ГБ ПЗП

Акумулятор: 6000 мАг

У 2021 році компанія Asus випустила відразу три версії своєї ігрової моделі – звичайний Rog Phone 4 і дві модифікації з приставками Pro і Ultimate. Вони відрізняються наявністю додаткового екрану на задній панелі і великим запасом пам’яті – до 18/512 Гб. Варто також відзначити, що в Україні офіційно продається тільки Rog Phone 5 і з великою часткою ймовірності Pro і Ultimate залишаться доступні для покупки тільки з Китаю або інших країн.

Новинка оснащується топовою пам’яттю і чіпсетом, має крутий екран з частотою оновлення 144 Гц, відгуком 300 Гц і підтримкою HDR. Для захисту використано новітнє скло Gorilla Glass Victus. Пристрій має бічні сенсорні тригери з підтримкою жестів, круту стереосистему GameFX зі стереодинаміками, підсилювачами і ЦАПОМ ESS Sabre. Для переговорів тут встановлено чотири мікрофони з шумозаглушенням. Не стали телефон позбавляти і роз’єму 3.5.

Все це доповнено крутою камерою, ємним акумулятором з швидкою зарядкою 65 Вт, повним набором бездротових модулів і безліччю крутих апаратних фішок. Як і раніше, Asus Rog Phone 5 підтримує підключення зовнішнього кулера з додатковими клавішами. Завдяки йому можна домогтися охолодження телефону на 15 градусів, причому, ті, кому довелося користуватися новинкою, відзначають, що цей аксесуар в даному випадку необхідність. Під навантаженнями пристрій гріється, це не позначається на продуктивності, але тримати його стає дещо неприємно.

