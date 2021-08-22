Названо 4 способи покращення вашого будинку за допомогою штучного інтелекту

Сам термін “Штучний інтелект” для багатьох і досі звучить страхітливо – в голову відразу приходять думки про комп’ютери, які завойовують світ. Але ШІ теж може бути корисним, причому вже зараз і прямо у вашому домі. Розповідаємо, як штучний інтелект зробить ваше життя і ваш будинок краще і безпечніше.





1. ШІ допоможе знизити рахунки за електроенергію в будинку

В першу чергу, використання вдома розумних розеток допоможе відстежити, де відбувається перевитрата енергії: ви зможете бачити, як довго конкретний пристрій працює і скільки енергії він споживає. Ви можете регулювати кількість енергії, використовуваної при освітленні, вкручуючи в світильники розумні лампочки або налаштовуючи опалення чи охолодження за допомогою розумних термостатів.

2. ШІ робить будинок більш розумним і безпечним

Уявіть, що автоматика будинку сама розпізнає, коли дитина плаче, літній родич десь впав і не може піднятися або в будинку з’явився несподіваний гість. Сучасні системи відеоспостереження для будинку вже вийшли за рамки простого виявлення руху. Тепер вони використовують штучний інтелект, щоб розпізнати напрямок руху, помічений камерою, визначають обличчя відвідувачів і «впізнають» незнайомців, а також прислухаються до певних звуків (наприклад, плачу дитини), щоб повідомити вас, коли щось йде не так.

Також інтелектуальні системи безпеки реагують просто на порушення звичного ходу речей, наприклад, на аномальний рівень шуму. Це допоможе вчасно помітити навіть пошкодження труби у ванній кімнаті.

3. ШІ допомагає готувати

Мова, звичайно, йде не про кухонного робота за $ 300 000, який може не тільки готувати всі страви, а й повідомляти вам, коли у вас закінчуються інгредієнти. Є й досить прості пристрої на зразок розумних духовок, холодильників, панелей для приготування їжі та мультиварок. Деякі пристрої навіть розпізнають продукти і вчаться готувати їх на ваш смак. Наприклад, якщо ви весь час запікаєте картоплю з м’ясом, то смарт-пристрій запам’ятає це і буде самостійно виставляти налаштування. А потім навіть відправить вам оповіщення на смартфон, що пора діставати блюдо на стіл.

Розумний холодильник, в свою чергу, повідомить вам, які продукти закінчилися і що пора докупити – в магазині залишиться просто заглянути в список покупок.

4. Помічники з ШІ більш ефективно прибирають будинки

Штучний інтелект вже використовується в пилососах, швабрах, очисниках вікон, газонокосарках та інших інструментах для будинку. Він допомагає їм планувати маршрути прибирання, уникати перешкод і повертатися до зарядної бази при низькому рівні заряду. Але компанії все частіше використовують ШІ, щоб знайти більш просунуті способи зберегти будинок в хорошому стані.

Наприклад, робот-пилосос і робот-натирач в зв’язці зможуть ідеально прибрати будинок без втручання людини. Також пристрої ідентифікують певні предмети інтер’єру і дозволяють людині віддалено давати команди на зразок «Прибери під кухонним столом» або «Пропилосось перед диваном».