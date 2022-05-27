Чому смартфони морально старіють швидше, ніж комп’ютери

Якщо почати користуватися смартфоном, наприклад 2012 випуску, то навряд чи у вас щось вийде. Більшість програм працювати не буде, а завантажити нові в більшості випадків буде просто нереально.





Також і сайти відображатимуться криво-косо та з різними рудиментами. А ось комп’ютери тих років, наприклад, Intel Core 2 Duo або i-серія перших поколінь, працюватимуть дуже непогано. Чому так відбувається? Чому моральне старіння смартфонів відбувається швидше за ПК?

Комп’ютери розвивалися дуже довго. Починаючи з 80-х років, коли з’явилися перші побутові ПК і закінчуючи 2022 роком — так, поки що є куди розвиватися. А ось процес розвитку портативних смартфонів пройшов дуже швидко.

Перша версія Android вийшла 23 вересня 2008 і була дуже примітивна. Але за якісь 14 років смартфони розвинулися настільки, що навіть бюджетний гаджет буде потужнішим за всі комп’ютери СРСР і NASA, за допомогою яких запускали і супроводжували космічні кораблі в 60-70-х роках. Швидкий прогрес – швидке моральне старіння смартфонів.

Існують різні теорії змови, мовляв, старі смартфони сповільнюють навмисно, щоб користувач купив новий гаджет. Частково такі теорії мають частку правди — деякі великі бренди навіть зізналися в свідомому уповільненні старих смартфонів, мотивуючи це збереженням заряду батареї на втомлених акумуляторах.

Але давайте мислити тверезо. Нещодавно ми відкопали у редакції смартфон 2014 року. Приблизно років шість він лежав без діла і не був підключений до мережі – ніхто його не міг уповільнити. Але, увімкнувши девайс у 2022 році, ми відкрили браузер і спробували зайти на сайти. Нічим хорошим це не закінчилося — довелось чекати завантаження сторінок по кілька хвилин та й частина функціоналу сайтів просто не працювала.

Який звідси випливає висновок? Програмна частина також розвивається дуже бурхливо та підлаштовується під апаратні можливості. Як би одне рухає інше. І це нормально. Це називається прогресом. Він йтиме доти, доки розробники не уткнуться у межу технологій. Розробники ПЗ перебувають у тісному контакті з інженерами, які розробляють апаратну частину, тому багато хто вважає прогрес своєрідною теорією змови.

Як продовжити життя смартфону?

Звичайно, можна спробувати підібрати додатки для старого гаджета. Пощастить, якщо програми працюватимуть. Продовжити життя смартфону можна лише в одному випадку – покупка девайса з топовим залізом. Так, це дорого. Проте такий пристрій протягом 3-5 років не застаріє.

До речі, тут простежується паралель і з комп’ютерами – так, можна поставити Windows 10 на слабкий одноядерний процесор з частотою трохи вище 1 ГГц, але як він буде працювати? Погано та дуже погано. А ось топовий двоядерний ПК тих років потягне систему набагато краще, ніж у наведеному вище прикладі.

Можливо, у майбутньому, коли технології зайдуть у глухий кут, міняти девайси ми будемо раз на 10 років. Але поки що прогрес лише підходить до своєї вершини — з кожним роком гаджети тільки вдосконалюються.