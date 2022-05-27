У Китаї будують атомний реактор для роботи на Місяці та Марсі

Китайські ЗМІ почали публікувати інформацію про те, що в країні триває розробка потужного атомного реактора, який мають намір використовувати для міжпланетних місій.





Сьогодні атомні реактори для підкорення космосу створюють одразу кілька країн, наприклад, США. Європейське космічне агентство розробляє реактор Democritos.

Китайські ЗМІ з посиланням на джерела повідомляють, що в країні займаються випробуванням проекту 1-МВт класу, це, за їхньою інформацією, зовсім інше потужне рішення.

Технічний проект атомного реактора вже завершено. Він буде працювати при температурі, яка може досягати 2000 °C. Температура у зоні реактора буде більшою, ніж у земних умовах.

При цьому пристрій буде невеликого розміру, а зайве тепло відведуть за допомогою «зонтичної» системи радіаторів. Як теплоносій виступатиме розплав літію або його солей.

Як варіант, для космічних кораблів реактори можуть бути модульними, щоб дозволити збирати потужні силові установки для збирання поза Землею. Виробництво та доставка невеликих модулів на орбіту буде дешевшим і безпечнішим.

Раніше в НАСА оголосили конкурс на створення реактора 10-кіловатного класу, китайський зразок буде у 100 разів потужнішим — 1 МВт.