Життєвий код: який секрет зберігає ваша дата народження

Цифровий код може розповісти дуже багато про долю людини і її характер. Складається він з цифр, які розташовані в конкретній послідовності. Знання власного коду допоможе краще познайомитися з найголовнішою людиною у вашому житті.





Як розрахувати свій життєвий код?

Складіть всі числа в своїй даті народження (2 + 4 + 2 + 1 + 9 + 6 + 3 = 27). Результат буде першим в коді. Складіть цифри, з яких складається перше число (2 + 7 = 9). Число стане другим в коді. Помножте на два першу цифру в числі вашого дня народження (2 × 2 = 4) і відніміть результат з першого числа життєвого коду (27-4 = 23). Це число – третє в коді. Складіть цифри, з яких складається третє число (2 + 3 = 5). Це число буде четвертим в вашому коді. Якщо результат вийшов двозначним, то складати дві цифри не треба.

Тепер залишилося тільки виписати код повністю: 279235. Під ним необхідно написати свою дату народження і порахувати, скільки в ній і в коді зустрічається одиниць, двійок і так далі. Їх кількість покаже, скільки в вас того чи іншого якості.

Одиниця

Одиниця – символ сильної волі, самодостатності. Якщо в коді присутнє це число, то людина завжди намагається досягти поставлених завдань. Якщо її немає – людина може бути підкаблучником. Ті, хто залишився без одиниці, навряд чи будуть мати високу самооцінку. Якщо одиниць три – людина добра, якщо п’ять – володіє сильним магнетизмом, шість одиниць – кар’єрист, а сім – практично деспот.

Двійка

Двійка – інтерпретація життєвої енергії. Чим більше в коді цієї цифри, тим активніша людина. Ті, у кого двійок немає – беруть енергію у інших. Вони швидко втомлюються і мучаться від перепадів настрою. Фахівці радять їм носити червоний одяг. Дві двійки – середня енергетика, три – є здібності до екстрасенсорики. П’ять двійок – небезпечні люди, в гніві можуть знищити все.

Трійка

Трійки відповідають за інтуїцію. Відсутність цієї цифри свідчить про проблеми зі спілкуванням. Люди з нестачею трійок – не чують інших. Якщо у дитини в коді немає трійок – батькам варто розвивати її логіку. Ті, у кого чотири трійки – гіпнологи, п’ять – справжні чаклуни.

Четвірка

Четвірки відповідають за практичність і терпіння. Якщо четвірок дві, то людина може досягти непоганих результатів у спорті. Чотири четвірки, як не дивно, кажуть про досить потаємний характер. Відсутність четвірок говорить про замкнутість, прагнення до самотності

П’ятірка

П’ятірки відповідають за душевність і витонченість натури. Ті, у кого їх немає, черстві і жорсткі люди. Три п’ятірки – є схильність до проповідництва, чотири – готові віддати останню сорочку нужденним.

Шістка

Шістки – про розрахунок і багатство. Коли їх немає – людина ледача і пасивна. Три шістки – показник великої працьовитості. Чотири шістки вже небезпечніше: люди бувають чарівними, але дуже заздрісними.

Сімка

Сімка – символ великого везіння. Три сімки – підвищена успішність. Не дарма такою комбінацією часто позначають джек-пот. Дві сімки – у улюбленців долі, а чотири – у хамів. Якщо в індивідуальному коді повністю відсутня ця цифра – швидше за все, у людини занадто податливий характер.

Вісімка

Вісімки уособлюють багатство. Одна вісімка говорить про те, що успіхи завжди супроводжуються працею. Три – позначають фінансову незалежність, знаходить без особливих зусиль. Більше трьох – безперебійне везіння в грошах . Володаря коду без вісімки, швидше за все, чекає важкий шлях до досягнення своїх цілей.

Дев’ятка

Дев’ятки відповідають за аналітичні здібності. Тут все просто: чим більше дев’яток. Тим ці здібності сильніше. Без цієї цифри в коді людина має всі шанси вести себе зарозуміло і грубувато.

Люди – тисячники

Код більшості людей – код шестизначний. Але є і ті, в програмі яких кількість цифр дорівнює семи. Існує всього дев’ять знаків тисячників: 1910 2810, 3710, 4610, 2911, 3811, 4711, 3912, 4812.

На людях з таким кодом лежить знак популярності. Їм не можна задовольнятися малим: все або нічого! Їх може чекати блискуче майбутнє практично в будь-якій сфері діяльності.