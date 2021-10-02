Наука

До Землі наближається найбільша комета в історії

02.10.2021
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Космічне тіло відомо під офіційним позначенням C / 2014 UN271, а ще як комета Бернардінеллі-Бернштейна – так її прозвали в честь двох астрономів, які вперше виявили її в 2014 році. Це були Педро Бернардінеллі і Гарі Бернштейн.


Уже в момент відкриття було зрозуміло, що комета відрізняється своїми розмірами, але їх точне значення вчені довго не могли вирахувати. Все тому, що її спостерігають на відстані приблизно 29 астрономічних одиниць (а.о.) – це майже так само далеко, як від нас розташований Нептун, – що є найбільшою відстанню, на якій будь-коли були виявлені комети.

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Нове дослідження виявило, що ширина ядра космічного тіла досягає вражаючі 150 км, передає New Atlas. Для довідки: звичний розмір комет зазвичай не перевищує кількох десятків кілометрів. Хоча найбільші комети в історії, на кшталт Хейла-Боппа, можуть похвалитися 80 км. Абсолютним рекордсменом була 100-кілометрова комета Сарабат, яку спостерігали ще в 1729 році.

Комету Бернардінеллі-Бернштейна теж можна буде спостерігати з Землі. Але для цього доведеться почекати: гігантський крижаний об’єкт добереться на максимально близьку відстань до нашої планети в 2031 році.

Також нагадаймо, що Вчені розповіли, як у літаків виходить літати із заходу на схід незважаючи на обертання Землі.

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02.10.2021
1 хвилина на прочитання

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