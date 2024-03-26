Коли щастя не головне: вчені піддали сумніву рейтинги задоволеності життям

Жителі Фінляндії вже сьомий рік поспіль посідають перше місце в рейтингу найщасливіших людей у світі. Про це йдеться в Доповіді про світове щастя за 2024 рік, опублікованій 20 березня. Також до першої десятки входять Данія, Ісландія, Швеція та Норвегія. Але такі рейтинги не завжди правдиві.

Відмова від економічних чинників як показників щастя в країні дійсно може бути корисною. Проте в наявних рейтингах щастя не враховується те, що в усьому світі розуміють цей стан по-різному.

Культура може впливати на те, як люди в різних країнах реагують на опитування про щастя. Про це говорить макропсихолог Куба Крис із Польської академії наук у Варшаві. Тому слід бути обережними і не робити гучних заяв на основі подібних порівнянь країн.

Ба більше, концепція щастя, як її визначають і розуміють нині, може бути пов’язана з упередженнями, поширеними в західних суспільствах.

Рейтинги у звіті про щастя засновані на відповідях на єдине запитання всесвітнього опитування Gallup. Людям пропонують уявити сходи зі сходами, пронумерованими від 0 внизу до 10 вгорі. Вершина сходів представляє найкраще можливе життя, а нижня частина сходів – найгірше. Далі йде саме запитання: “На якій сходинці сходів, на вашу думку, ви особисто перебуваєте нині?”

Наприклад, люди в Афганістані в середньому не добираються і до другої сходинки, а фіни найчастіше обирають восьму сходинку.

Однак Крис та інші вчені задаються питанням, чи можна порівнювати такі оцінки між країнами. Приміром, коли дослідники запитали 200 людей у Танзанії, країні з найнижчим рейтингом, вони виявили, що більшість із них з обмеженою формальною освітою, не зрозуміли запитання. Власне, люди, у яких освіта становить 7 класів, навіть не розуміють ідею ранжування життєвого досвіду за лінійною шкалою.

Ба більше, особистісний і культурний психолог Мохсен Джошанлоо зазначає, що багато людей, особливо за межами Заходу, побоюються, що визнання високого рівня щастя може призвести до чогось поганого. Його дослідження показує, що цей страх може знизити їхні бали в опитуванні.

Вчені також виявили, що ідеальний бал щастя сильно різниться залежно від країни. У Німеччині та Ісландії приблизно 85% зазначили, що це 7 балів і вище з 10, у Бутані, Гані, Нігерії, Японії та Пакистані 70% людей вибрали нижчий бал.

Як показують дослідження, жителі незахідних країн часто приділяють більше уваги іншим аспектам хорошого життя: гармонії, духовності або сенсу. Іноді оцінки в одній категорії конфліктують з оцінками в іншій. Наприклад, бідні країни з низькими показниками щастя часто мають високі показники сенсу життя. Зворотне справедливо і для багатших країн.