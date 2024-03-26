Українці тепер можуть перевірити, що дасть перехід зі старого iPhone на новий
Компанія запустила новий розділ, який розповість, чому ви повинні купити новий айфон.
На офіційному сайті Apple з’явився розділ “Причини для оновлення”. У ньому компанія порівнює нинішню лінійку iPhone 15 зі старими моделями iPhone.
У новому розділі Apple перераховує найпомітніші поліпшення в порівнянні зі смартфонами лінійок iPhone 11 і 12. Користувач старого пристрою може зі списку вибрати свою модель і зрозуміти, чи варто йому купувати новий iPhone 15.
Так, якщо у вас iPhone 12, то, купивши iPhone 15, ви отримаєте збільшену в 4 рази роздільну здатність знімків, збільшений удвічі об’єм сховища, поліпшену стабілізацію під час зйомки відео, на 40% потужніший процесор і батарею, якої вистачить на 3 години довше.
На новій сторінці не можна вибрати модель, старшу за iPhone 12 Pro Max. Мабуть, навіть сама Apple не змогла зібрати достатню кількість причин для оновлення з iPhone 13 і 14 до iPhone 15.
Читай нас в Google News | Telegram | Facebook | Twitter