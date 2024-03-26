Українці тепер можуть перевірити, що дасть перехід зі старого iPhone на новий

На офіційному сайті Apple з’явився розділ “Причини для оновлення”. У ньому компанія порівнює нинішню лінійку iPhone 15 зі старими моделями iPhone.

У новому розділі Apple перераховує найпомітніші поліпшення в порівнянні зі смартфонами лінійок iPhone 11 і 12. Користувач старого пристрою може зі списку вибрати свою модель і зрозуміти, чи варто йому купувати новий iPhone 15.

Так, якщо у вас iPhone 12, то, купивши iPhone 15, ви отримаєте збільшену в 4 рази роздільну здатність знімків, збільшений удвічі об’єм сховища, поліпшену стабілізацію під час зйомки відео, на 40% потужніший процесор і батарею, якої вистачить на 3 години довше.

На новій сторінці не можна вибрати модель, старшу за iPhone 12 Pro Max. Мабуть, навіть сама Apple не змогла зібрати достатню кількість причин для оновлення з iPhone 13 і 14 до iPhone 15.