Експерти пророкують смерть звичайних SIM-карт

У своєму нещодавньому звіті Міжнародна асоціація операторів мобільного зв’язку GSMA поділилася своїм баченням щодо поширення eSIM у майбутньому.

З’явившись близько 10 років тому вбудовані SIM довгий час залишалися незатребуваними. З 2016 по 2018 рік основне своє застосування вони знаходили в смарт-годинниках. Але в даний час саме смартфони є головними споживачами eSIM з часткою близько 60%.

Уже до 2025 року GSMA прогнозує до 1 млрд. працюючих eSIM. До 2030 року ця цифра має зрости до 6,9 млрд, що, за прогнозами організації, становитиме до 3/4 від усіх підключень смартфонів.

Особливу роль у GSMA відводять смартфонам без можливості встановлення фізичної SIM-карти. Зокрема, максимальну швидкість проникнення вбудованих SIM планують у США, де з 2022 року продаються смартфони відомого бренду тільки з eSIM.

Але й інші регіони отримають відчутне прискорення в міру поширення всіляких персональних ґаджетів і IoT з підтримкою тільки eSIM. Тож не викидайте старі SIM-карти. Буде що показати дітям і онукам