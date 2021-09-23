Названа головна перевага iPhone 13. Такого від Apple ніхто не очікував

Пам’ятайте, як користувачі Android раніше жартували над власниками iPhone, які носили з собою повербанки, аби їх смартфон протримався без розетки до вечора? Ті часи давно пройшли. І якщо останні девайси Apple просто мали нормальну автономність, то новітній iPhone 13 став самим витривалим смартфоном на ринку. Ну хіба хтось міг таке очікувати?





Сьогодні в мережі опинились результати тестування автономності iPhone 13 і iPhone 13 Pro Max, а також їх порівняння з популярними Android-флагманами від китайського агентства по цифровій оцінці Xiaobai.

Першим випробуванням гаджетів став тригодинний комплексний тест по відображенню різного мультимедійного контенту. Після нього у базового iPhone 13, який посів третє місце в загальному списку, залишилося 64% заряду, а у лідера 13 Pro Max – 68%. Між ними розташувався Redmi K40 з 65% батарейки.

Потім апарати продовжили тестувати вже протягом п’яти годин. У такому режимі найкраще себе проявив iPhone 13 Pro Max, що зберіг 35% заряду на довгій дистанції, а за ним розташувався iPhone 13 (23%). Все той же Redmi K40 опустився на третю сходинку рейтингу з 22%.

Таким чином, iPhone 13 Pro Max став самим автономним пристроєм на ринку. Він з відривом обійшов флагманські Xiaomi, Asus, Realme, Samsung та інші девайси, які брали участь в тесті. Мабуть, Apple дійсно заморочилась над енергоефективністю новинок, раз навіть 120-герцового екрани Прошок не заважають їм працювати так довго.