Samsung анонсувала показ нових смартфонів: відомі час та місце

Компанія Samsung підтвердила, що 22 січня 2025 року проведе масштабну презентацію лінійки Galaxy S25 і представить не три, а чотири смартфони.

Через 15 днів у рамках Galaxy Unpacked буде анонсована свіжа флагманська серія Galaxy S25. На тизері сказано, що подивитися анонс можна буде на офіційному сайті виробника. Крім того, на зображенні видно чотири смартфони. Таким чином, чутки про анонс відразу чотирьох смартфонів підтверджуються.

Йдеться про:

Базовий Samsung Galaxy S25;

Великий Samsung Galaxy S25+;

Флагманський Samsung Galaxy S25 Ultra;

Тонкий Samsung Galaxy S25 Slim.

Презентацію проведуть о 21:00 за київським часом. З чуток, Samsung Galaxy S25 Slim стане найтоншим смартфоном серії Galaxy S за довгі роки. Ця модель стоятиме на щабель нижче топової Samsung Galaxy S25 Ultra.