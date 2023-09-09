Ілон Маск розповів про військову вразливість Сполучених Штатів

США схильні до військової вразливості у зв’язку з низькими темпами виробництва озброєнь, що також можна спостерігати в Україні. Про це заявив американський мільярдер і бізнесмен Ілон Маск у соцмережі Х.
“Прототипи – це просто, виробництво – складно”, – написав Маск, коментуючи минулорічний пост оборонної компанії Anduril Industries, яка заявила про необхідність створення десятка нових оборонних компаній, “щоб повернути дух інновацій і знову впровадити передові технології” в американські збройні сили, а також “перезавантажити арсенал демократії та зробити наше майбутнє безпечним, процвітаючим і вільним”.
Як підкреслив бізнесмен, будь-який конфлікт зводиться до співвідношення кількості бойових одиниць і втрат серед живої сили.
Військова вразливість США насамперед зумовлена повільними темпами виробництва, що наразі спостерігається в Україні, вважає він.
Раніше Маск повідомив, що завадив Україні здійснити атаку в Криму, оскільки умови надання послуг супутникової системи Starlink забороняють використовувати її у військових цілях.
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