Названий найпотужніший смартфон на ринку

Xiaomi Black Shark 4S Pro утримав звання найпотужнішого Android-смартфону за версією бенчмарку AnTuTu. Результати тестів на сайті організації.





Флагманський телефон від Xiaomi, що вийшов у середині жовтня, другий місяць поспіль визнається найпродуктивнішим Android-девайсом на ринку. Апарат, що має процесор Snapdragon 888+, 16 гігабайт оперативної та 512 гігабайт вбудованої пам’яті, набрав у тестах 875 тисяч балів. На другій позиції розмістився ZTE Nubia Red Magic 6S Pro, на третій – Vivo iQOO 8 Pro.

Також у топ-10 потрапили Xiaomi Black Shark 4 Pro, Vivo X70 Pro+, Asus Rog Phone 5s, Vivo iQOO 8. У списку субфлагманських моделей топ-3 зайняли Vivo iQOO Z5, Oppo K9s та Xiaomi Mi 11 Lite 5G.

Укладачі рейтингу відзначили, що всі представлені в десятці найпотужніших флагманів гаджети базуються на процесорах Qualcomm . Так, пристрої, що посіли перші два місця, працюють на топовому чіпі Snapdragon 888+.