Названо найбільш очікуваніші новинки смартфонів осені 2021 року

Перший місяць осені обіцяє бути дуже багатим на нові смартфони. Щоб ви не заплуталися у всіх гучних релізах і знали, на які моделі варто звернути увагу, ми підготували особливий матеріал. У ньому зібрані найбільш очікувані новинки смартфонів початку осені 2021 року.





iPhone 13

iPhone 13, поза всяким сумнівом – головний реліз місяця. Як і в минулому році лінійка буде складатися з чотирьох моделей: Mini, звичайної, Прошки і Pro Max. До особливостей пристроїв відносять супутниковий зв’язок на випадки, коли немає LTE і 5G-сигналу, екрани з підвищеною частотою оновлення, поліпшені камери, а також більш компактну виїмку під датчик Face ID. Терпіти чубчик доведеться ще мінімум рік.

Також iPhone 13 повинен з’явитися в двох нових кольорах: матовому чорному і бронзовому, а рамка корпусу отримає спеціальне напилення для відбитків пальців. Анонс модельного ряду має відбутися 14 вересня, а купити пристрої, швидше за все, можна буде до кінця місяця.

Vivo X70

Реліз лінійки відбудеться 9 вересня. До числа особливостей представників модельного ряду відносять преміальну основну камеру, налаштуванням якої займалися фахівці з Zeiss. Багато виробників вже давно намагаються покращити продажі своєї продукції, хизуючись співпрацею з цією фірмою і Vivo теж вирішила використовувати цей прийом. Також апарат повинен отримати флагманський процесор Snapdragon 888+ і екран з підвищеною частотою оновлення.

Samsung Galaxy M32 5G

Корейці вже анонсували Samsung Galaxy M32 5G. Апарат отримав процесор Dimensity 720, який бадьоро відчуває себе в сучасних іграх і при вирішенні побутових завдань, а також володіє вбудованим модулем для підтримки 5G частот. Основна камера складається з чотирьох сенсорів з головним датчиком на 48 МП, а за автономність смартфона відповідає батарея ємністю 5000 мАг.