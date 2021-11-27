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Відеокарта Radeon RX 6900 XT LC несподівано надійшла в роздрібний продаж

27.11.2021
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Radeon RX 6900 XT LC — це найпотужніша відеокарта AMD на основі RDNA2. Однак проблема полягала в тому, що спочатку ви не могли просто купити її. Зараз це змінюється, і обладнання вільно продається в Європі. Проте Radeon RX 6900 XT коштує недешево. Ціна висока.


Кілька місяців тому AMD анонсувала відеокарту Radeon RX 6900 XT LC. Червоні тоді пообіцяли, що не планують вводити її в роздрібну продажу, і фактично вона буде передана OEM партнерам та системним інтеграторам. Реальність виявилася іншою.

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Radeon RX 6900 XT LC, незважаючи на заборони продажу, вийшла на звичайний ринок . Що стало результатом дій деяких партнерів. Тож схоже, що виробник вирішив змінити свою думку щодо цього пристрою. Обладнання почало з’являтися в Європі, зокрема в німецькому Mindfactory, який пропонує модель PowerColor.

Radeon RX 6900 XT LC

Ціна Radeon RX 6900 XT LC не є низькою, хоча з нинішніми цінами на відеокарти, напевно, нікого не вразить. Mindfactory хоче 1749 євро. У магазині повідомляють, що обладнання є в наявності та відвантажується одразу після покупки.

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27.11.2021
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