Власники смартфона Galaxy Z Fold 3 поскаржилися на дивні тріщини на екрані

Власники смартфонів Samsung Galaxy Fold 3 поскаржилися на раптову появу тріщин на складних дисплеях пристрою. Про це повідомляє портал PhoneArena .

Користувачі, які зіткнулися з проблемою, стверджують, що екран тріскається без будь-якої очевидної причини – їх телефони не падали і не зазнавали будь-якого іншого впливу. При цьому тріщини з’являються вже після того, як у пристрою закінчується гарантія, тому повернути його в магазин неможливо. Вартість заміни складаного дисплея на новий становить близько $800 – Це близько 70% від початкової вартості всього смартфона.

Вже відомо про кілька подібних випадків зі схожими симптомами – тріщина по згину, відсутність порушень експлуатації та прояв після закінчення гарантії. Не виключено, що користувачі США подадуть масовий позов проти Samsung, щоб отримати компенсацію.