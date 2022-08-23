Вийшов Doogee S89 з акумулятором ємністю 12000 мАг та швидкою зарядкою 65 Вт

Очікувана серія смартфонів Doogee S89 дебютувала вчора, 22 серпня, на AliExpress та Doogeemall. S89 – це найновіший захищений телефон від китайського виробника, оснащений потужним акумулятором ємністю 12000 мАг. Компанія стверджує, що це перший та єдиний захищений телефон, який поставлятиметься із зарядним пристроєм потужністю 65 Вт.





Велика батарея – це втілення мрії для любителів дикої природи. Серія S89 забезпечить від трьох до п’яти днів активного використання в залежності від звичок користувача. Це дуже зручно для водіїв далекого прямування, туристів та людей, які живуть в автономному режимі. Смартфон також забезпечить вам приголомшливий пробіг і за інших видів діяльності. Наприклад, ви можете отримати до 16 годин ігор на одній зарядці, 18 годин потокового мовлення та багато іншого, відвідайте офіційний сайт серії S89, щоб дізнатися більше.

Для заряджання такого масивного акумулятора потрібен відповідний інструмент. S89 Pro встановить рекорд, ставши першим міцним телефоном, що постачається зі швидким зарядним пристроєм потужністю 65 Вт. Він може зарядити батарею від 0 до 100% лише за дві години.

Унікальність цієї серії полягає у світловому ефекті RGB, що рекламується як “дихаюче світло”. Це підсвічування, як і в телефоні Nothing Phone (1), але з більш широкими можливостями налаштування, функціями та кольорами. Користувач може налаштовувати на свій смак будь-які кольори підсвічування, візерунки та швидкість. Як і в телефоні Nothing Phone (1), світловий ефект дихання можна призначити на функції телефону, такі як вхідні дзвінки та сповіщення, або просто синхронізувати його з музикою, як еквалайзер.

Крім вищезгаданих двох основних характеристик, інші особливості серії S89 включають трикамерну установку на задній панелі, чіпсет MediaTek Helio P90, 8 ГБ ОЗУ до 256 ГБ ПЗУ, NFC, ОС Android 12, рейтинги IP68, IP69K, сертифікацію MIL-STD, користувальницьку кнопку зворотну зарядку та багато іншого.

Як згадувалося раніше, серія S89 дебютує на AliExpress та Doogeemall. У рамках програми знижок ціни на серію S89 буде знижено протягом обмеженого часу.

З сьогоднішнього дня по 26 серпня на обидва пристрої цієї серії діятиме знижка 50%. S89 Pro буде продаватися за ціною $229,99 замість первісної ціни $459,98. Після знижки ціна базової версії знизиться до 199,99 доларів США з 399,98 доларів США. Якщо ви опинитеся серед перших 200 осіб, які зробили замовлення, ви зможете отримати купон на 10 доларів США для додаткової знижки на покупку.

Нагадуємо, що знижка надається лише з сьогоднішнього дня до 26 серпня. Після закінчення цього терміну смартфони повернуться до своїх початкових цін.

Зрештою, буде оголошено переможців розіграшу. Щоб дізнатися більше про продукт, натисніть тут, щоб відвідати офіційну сторінку серії S89.