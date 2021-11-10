Dreame P10 та P10 Pro – доступні гаджети для швидкого прибирання

Лінійка бездротових пилососів Xiaomi поповнилася черговими новинками в рамках суббренду Dreame: Dreame P10 та P10 Pro. Пристрої відрізняються між собою кольором корпусу, потужністю всмоктування, ємністю акумулятора, комплектацією та, звичайно, ціною. Погляньмо, на що здатні ці пилососи. У нашому огляді ми вивчимо зовнішні параметри девайсів, їх ефективність роботи та показники автономності.





Зустрічають по одежині

Dreame P10 і P10 Pro виконані із пластику білого кольору, проте деякі елементи їхнього корпусу відрізняються за кольором. Якщо в дизайні Dreame P10 використовується синій, наближений до сірого кольору, то у Dreame P10 Pro це золотистий відтінок. За зовнішнім оформленням загалом прилади схожі до своїх попередників.

Пилососи оснащені LED-дисплеєм, зверху та знизу якого знаходяться кнопка автоблокування та включення. Екран показує режим роботи та рівень заряду акумулятора. Також він відображає можливі помилки у роботі. Кнопка автоблокування дозволяє звільнити руки та не затискати кнопку пуску на постійній основі. Одне натискання, і пилосос працює безперервно.

Одна з особливостей пилососів – їхня неймовірна легкість. Вага головної частини корпусу становить не більше 1,63 кг, що навіть легше за ноутбук. Завдяки цьому ви не відчуєте втоми при збиранні високих зон (плінтусів, гардин або штор).

назва Dreame p10 pro Dreame p10 потужність 410w 350w розмір батареї 7*2,500mah 7*2,000mah вага 1.63 кг. 1.63 кг. час зарядки 3.5 годин 2.5 годин двигун space air brushless motor 2.0 space air brushless motor 1.0 час автономної роботи 60 хв. 50 хв. потужність всмоктування 130aw 100aw тиск всмоктування 22kpa 20kpa тип фільтру миючий миючий об’єм сміттєвого баку 0.5 л 0.5 л аксесуари щілинний інструмент 2 в 1, міні моторизована щітка інструмент 2-в-1

Пилососи поставляються з настінним кріпленням, м’якою роликовою щіткою, щілинною насадкою та довгою аеродинамічною трубою. Pro-версія додатково оснащена електричною міні-щіткою, яка покликана видаляти пилових кліщів та інші забруднення з постільної білизни або м’яких меблів. Роликова щітка забезпечує не тільки якісне очищення, але також запобігає появі подряпин на підлоговому покритті.

Фільтри, контейнер для пилу об’ємом 500 мл та роликову щітку потрібно регулярно промивати звичайною водою. Це екологічно, просто і запобігає частій заміні комплектуючих. Пилозбірник рекомендується очищати після кожного збирання. Для цього достатньо натиснути лише одну кнопку, потім вміст висипається назовні. Ваші руки залишаться чистими.

А що під капотом

Dreame P10 та P10 Pro використовують багаторівневу систему фільтрації, яка затримує до 99,89% забруднюючих частинок розміром до 0,3 мкм. Оптимальній продуктивності двигуна та акумуляторного блоку сприяє система SmartCooling. Вона створює безперервний потік повітря для ефективного охолодження пристрою.

Пилососи отримали високошвидкісний безщітковий двигун SPACE Air, швидкість обертання якого досягає 120000 об/хв у Dreame P10 Pro та 100000 об/хв у Dreame P10. Базова версія забезпечує силу всмоктування 100 аВт під тиском 20 кПа, а Pro-модель – 130 аВт під тиском 22 кПа.

А чи довго зможуть?

Загальна ємність акумуляторного блоку Dreame P10 складає 7 х 2000 мАг. На одному заряді батареї пилосос відпрацює 50 хвилин без перерв. Dreame P10 Pro використовує акумулятор на 7 х 2500 мАг, а час його автономної роботи може досягати години. Перший порохотяг заряджається за 2,5 години, а другому знадобиться 3,5 години для повної зарядки.

Трохи підсумків

Нові бездротові пилососи від Dreame відносяться до середньої цінової категорії. Різниця у вартості між Dreame P10 та P10 Pro становить приблизно $40. Ці пристрої підійдуть для тих, хто шукає бездротовий пилосос для легкого щоденного прибирання. Вони добре справляються з видаленням пилу, волосся, вовни свійських тварин та інших забруднень.

Функціональні відмінності між гаджетами є мінімальними. Однак якщо для вас головними критеріями вибору бездротового пилососа є потужність всмоктування та хороша автономність, рекомендуємо звернути увагу на Pro-модель. Вона дозволяє не тільки видаляти забруднення з підлоги та важкодоступних місць, а й пилових кліщів з м’яких меблів. Для тих, хто хоче придбати ефективний і недорогий ручний пилосос у дусі мінімалізму, підходить базова версія.

Ціна та доступність

Пилососи вже доступні на Aliexpress. Ціна Dreame P10 складає $183.15, проте завдяки промокоду SZYBKA25 можна заощадити ще $25. Dreame P10 Pro обійдеться в $214, але $25 можна заощадити з тим же промокодом SZYBKA25.