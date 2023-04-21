Xiaomi поставила хрест на низці своїх популярних смартфонів

Компанія Xiaomi внесла до списку застарілих пристроїв смартфони Xiaomi 11 Lite, Poco F3 та кілька інших популярних моделей. Про це повідомляє портал Gizchina.

До списку застарілих пристроїв увійшли Xiaomi Mi 10s, 11 Lite, Poco F3, F3 GT, X3 GT, Redmi K40 Pro та K40 Pro+. Тепер ці смартфони перестануть отримувати актуальні прошивки з новими версіями Android та фірмовою оболонкою MIUI. Однак частина з них все ж таки отримає оновлення, якщо їх розробка була запущена раніше.

Потраплення до списку також означає, що для перелічених вище пристроїв не випускатимуть патчі безпеки. Це означає, що в системі смартфонів можуть бути виявлені проломи, які не будуть виправлені, що ставить під удар збереження даних користувачів.