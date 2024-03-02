Samsung повністю відмовиться від чипів Qualcomm Snapdragon

Користувач X (раніше Twitter) під ніком OreXda поділився інформацією про те, що компанія Samsung планує використовувати тільки чіпсети Exynos у майбутній лінійці флагманів Galaxy S25. Найімовірніше, всі три моделі отримають Exynos 2500.

Інсайдер зазначив, що йдеться про всі пристрої незалежно від регіону. При цьому складні моделі Galaxy Z Fold7 і Galaxy Z Flip7 використовуватимуть тільки чіпсети Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, а серії Galaxy A, Galaxy F і Galaxy M – рішення від MediaTek і процесори Samsung початкового рівня.

Поки неясно, чому Samsung хоче відмовитися від партнерства з Qualcomm. Найімовірніше, поточний Exynos 2400 у базових Galaxy S24 показав себе досить добре. Нагадаємо, що Samsung також допомагає Google з розробкою і випуском чипів Tensor для пристроїв Pixel.

У будь-якому разі, у компанії ще майже рік у запасі, тому Samsung може ще кілька разів змінити свої плани щодо оснащення флагманів певними чіпами.