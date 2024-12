Intel Core Ultra 9 285K порівняли з i9-14900K в сучасних іграх

Intel Core Ultra 9 285K – це актуальний флагманський чіп, а Intel Core i9-14900K є його попередником.

Порівняли чіпи автори YouTube-каналу Hardware Unboxed. Тестування проводилося на ПК із відеокартою GeForce RTX 4090 і 32 ГБ ОЗП.

За результатами тестування, середня перевага Intel Core i9-14900K над свіжою моделлю в 45 іграх у 1080p склала 5%. А в деяких іграх різниця понад 10% або навіть 20%.

Intel Core Ultra 9 285K виявився спритнішим лише в 5 тайтлах. А саме – The Last of Us Part I, Horizon Forbidden West, Spider-Man Remastered, Scull and Bones і Returnal. Перевага в цих іграх від 4% до 15%.

Ще одним цікавим спостереженням стало те, що з Intel Core Ultra 9 285K не працює популярна багатокористувацька гра Fortnite.

Висновок – для ігор значно кращий Intel Core i9-14900K.