Новий Core Ultra 9 виявився суттєво потужнішим Ryzen 9 9950X

У базі даних синтетичного бенчмарка Geekbench 6 з’явилися результати тестування майбутнього флагманського процесора Core Ultra 9 285K на базі архітектури Arrow Lake-S.

Чип працював у тандемі з материнською платою ASUS ROG STRIX Z890-A Gaming WIFI і 64 ГБ оперативної пам’яті стандарту DDR5-6400. Під час тестування він досягав тактової частоти в 5,7 ГГц.

І в підсумку процесор зміг набрати 3450 балів в одноядерному тесті Geekbench 6, що на 12 % більше показників його прямого попередника в особі Core i9-14900K (3088 балів) і на 4 % вище за результати Ryzen 9 9950X (3359 балів). Ще краще новинка показала себе в багатоядерному бенчмарку. Тут чіп видав 23 024, обігнавши Ryzen 9 9950X (20 550 балів) на цілих 14 %. Якщо вірити останнім чуткам, реліз Core Ultra 9 285K і решти чіпів лінійки Arrow Lake-S відбудеться 10 жовтня поточного року.