Apple випадково розсекретила список своїх майбутніх новинок

Минулого тижня Apple випадково випустила, а потім видалила програмний інструмент, який містив ідентифікатори багатьох ще не випущених пристроїв і чіпів. Витік прокоментував журналіст Bloomberg Марк Гурман, який спеціалізується на інсайдах про продукцію «яблучного» бренду.

За даними MacRumors, у списку були перераховані наступні пристрої:

колонка HomePad mini на чіпі не старше S9;

приставка Apple TV з процесором A17 Pro;

монітор Studio Display (A19 Pro);

планшет iPad mini (A19 Pro);

базовий iPad (A18);

гарнітура Vision Pro (M5);

розумні годинники Watch Series 11, Ultra 3 і SE 3 (S11).

За словами Марка Гурмана, цей витік підтверджує інформацію з його джерел, опубліковану раніше. Прем’єра нових моделей Apple TV і HomePod mini, як стверджує журналіст, очікується восени, а нові моделі iPad і монітор компанія повинна представити в 2026 році.

Гурман також заявив, що Apple продовжує тестувати нову версію Vision Pro з чіпом M4, хоча в витоку відзначилася модель з більш потужним M5. Можливо, компанія розглядає обидва варіанти — наприклад, одна з майбутніх гарнітур буде позиціонуватися як «бюджетна». Сама Apple публікацію не прокоментувала.