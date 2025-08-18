Розкрито характеристики «народного» iPhone 17e

Характеристики пристрою розкрив інсайдер під ніком Digital Chat Station. Як і у iPhone 16e, у iPhone 17e буде 6,1-дюймовий OLED-дисплей. Кадрова частота також залишиться на рівні 60 Гц. А ось замість чубчика зверху розмістять виріз Dynamic Island, як у старших моделей.

Апаратна основа новинки — швидкий процесор A19. Об’єм оперативної пам’яті, очевидно, складе 8 ГБ, ємність накопичувача — 128 або 256 ГБ. Про акумулятор інформації немає.

Що стосується можливостей в області фото, то тильна камера як і раніше одинарна, на 48 Мп. Фронтальна камера на 12 Мп. Вартість не називається.