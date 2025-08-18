Бюджетник Honor X7c 5G отримав чіп Snapdragon і дисплей 120 Гц

Honor X7c 5G — новий середньобюджетний смартфон з процесором Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 і акумулятором ємністю 5200 мАг. Також він отримав корпус підвищеної міцності, великий IPS-екран і задню панель з незвичайною текстурою.

Honor X7c 5G оснастили 6,8-дюймовою IPS-матрицею з роздільною здатністю Full HD+ і частотою оновлення 120 Гц. Крім того, він може похвалитися 50-мегапіксельною основною камерою з діафрагмою об’єктива f/1.8. За продуктивність відповідає процесор Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 разом з 8 ГБ оперативної пам’яті LPDDR4X. Об’єм внутрішнього накопичувача становить 256 ГБ.

Смартфон пройшов сертифікацію SGS на стійкість до падінь і захищений від води та пилу за стандартом IP64. За автономність відповідає акумулятор ємністю 5200 мАг з підтримкою швидкої 35-ватної зарядки. Габарити корпусу складають 166,9 x 76,8 x 8,24 мм, вага — 193 грами. Також серед особливостей є стереодинаміки і сканер відбитків пальців.

У білому кольорі задня кришка нагадує мармур, а в зеленому — шкіру з дрібним тисненням. Смартфон представили в Індії за ціною від $171.