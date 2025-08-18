Нові правила грошових переказів: в деякі години діятиме жорсткий ліміт на транзакції

У 2025 році державний «Ощадбанк» запровадив нові правила здійснення переказів з картки на картку через мобільний застосунок «Ощад24/7». У банку наголошують, що ці зміни спрямовані на посилення безпеки клієнтів та протидію фінансовому шахрайству, яке останніми роками значно активізувалося.

Діятиме нічний ліміт

Найважливішою новацією стало введення так званого нічного ліміту. Відтепер у період із 23:00 до 6:00 користувачі можуть надсилати не більше 10 000 гривень за одну транзакцію. За словами представників банку, саме в нічний час фіксується найбільше випадків шахрайських операцій. Обмеження покликане захистити клієнтів у ситуаціях, коли зловмисники отримують доступ до картки або телефону жертви.

Обов’язкове підтвердження SMS

Ще одна зміна стосується процесу підтвердження платежів. Якщо раніше операції на суму до 2000 грн не потребували додаткової верифікації, то через зростання випадків шахрайства ліміт було знижено спочатку до 100 грн. Це викликало незручності у клієнтів, тож банк скоригував правила і встановив поріг у 1000 грн. Відтепер кожна транзакція, що перевищує цю суму, повинна бути підтверджена SMS-кодом, Face ID або Touch ID.

Відповідність вимогам НБУ

У «Ощадбанку» наголошують, що нововведення відповідають постанові Національного банку України №58 від 3 березня 2023 року, яка передбачає запровадження механізмів посиленої автентифікації у платіжних сервісах. Це є частиною загальнонаціональної політики щодо зменшення ризиків шахрайства у сфері онлайн-платежів.

Як зробити переказ через «Ощад24/7»

Клієнти банку можуть переказати гроші як між власними картками, так і на рахунки інших банків. Процес залишається простим:

Увійти в додаток та відкрити меню «Перекази». Обрати опцію «Між картами» або «На карту іншого банку». Вказати картку відправника та одержувача (можна відсканувати номер). Перевірити суму й комісію. Підтвердити транзакцію за допомогою SMS-коду, Face ID чи Touch ID.

Фахівці з кібербезпеки зазначають, що обмеження нічних переказів може здатися незручним для частини користувачів, однак у перспективі воно знизить кількість шахрайських випадків.