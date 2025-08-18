Новые правила денежных переводов: в некоторые часы будет действовать жесткий лимит на транзакции

В 2025 году государственный Ощадбанк ввел новые правила осуществления переводов с карты на карту через мобильное приложение Ощад24/7. В банке отмечают, что эти изменения направлены на усиление безопасности клиентов и противодействие финансовому мошенничеству, которое в последние годы значительно активизировалось.

Будет действовать ночной лимит

Важнейшей новацией стало введение так называемого ночного лимита. Теперь в период с 23:00 до 6:00 пользователи могут посылать не более 10 000 гривен за одну транзакцию. По словам представителей банка, именно в ночное время фиксируется больше всего случаев мошеннических операций. Ограничение призвано защитить клиентов в ситуациях, когда злоумышленники получают доступ к карте или телефону жертвы.

Обязательно подтверждение SMS

Еще одно изменение касается процесса подтверждения платежей. Если раньше операции на сумму до 2000 грн не нуждались в дополнительной верификации, то из-за роста случаев мошенничества лимит был снижен сначала до 100 грн. Это вызвало неудобства у клиентов, поэтому банк скорректировал правила и установил порог в 1000 грн. Теперь каждая транзакция, превышающая эту сумму, должна быть подтверждена SMS-кодом, Face ID или Touch ID.

Соответствие требованиям НБУ

В Ощадбанке отмечают, что нововведения соответствуют постановлению Национального банка Украины №58 от 3 марта 2023 года, которое предусматривает введение механизмов усиленной аутентификации в платежных сервисах. Это часть общенациональной политики по уменьшению рисков мошенничества в сфере онлайн-платежей.

Как сделать перевод через «Ощад24/7»?

Клиенты банка могут перевести деньги как между собственными картами, так и на счета других банков. Процесс остается простым:

Войти в приложение и открыть меню “Переводы”. Выбрать опцию «Между картами» или «На карту другого банка». Указать карту отправителя и получателя (можно отсканировать номер). Проверить сумму и комиссию. Подтвердить транзакцию с помощью SMS-кода, Face ID или Touch ID.

Специалисты по кибербезопасности отмечают, что ограничение ночных переводов может показаться неудобным для части пользователей, однако в перспективе оно снизит количество мошеннических случаев.