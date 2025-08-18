Змінено правила вручення повісток: офіційний коментар від ТЦК
В Україні офіційно змінили порядок вручення повісток військовозобов’язаним. Постановою Кабінету Міністрів України № 916 від 30 липня 2025 року внесено зміни до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації (постанова КМУ № 560).
Про це інформує Волинський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ОТЦК та СП).
«Головна новація стосується способу вручення повісток для призову та відправлення до місць проходження служби», — зазначили у відомстві.
Як було раніше?
Досі повістку можна було отримати лише під особистий підпис. Це відбувалося в територіальних центрах комплектування, у Центральному управлінні чи регіональних органах СБУ, а також у відповідних підрозділах розвідки. Причому повістку вручали вже після проходження медичного огляду.
Такий підхід забезпечував особисту присутність людини, проте на практиці він ускладнював процедуру — через необхідність повторних викликів та часті випадки ухилення.
Що змінилося?
Відтепер до процедури додали ще один механізм. Згідно з новою редакцією постанови, районні та міські ТЦК і СП можуть надсилати повістки рекомендованим поштовим відправленням.
Лист має містити:
- Опис вкладення.
- Повідомлення про вручення.
- Адресу місця проживання резервіста чи військовозобов’язаного.
Тобто навіть якщо людина фізично не з’явилася в ТЦК, вона може отримати повістку безпосередньо за місцем реєстрації.
«Відмова від отримання повістки або неприбуття у визначений час і місце для відправлення у військову частину є підставою для притягнення до відповідальності згідно з Кримінальним кодексом України», — наголосили у Волинському ОТЦК.
Юристи пояснюють, що нововведення покликане унеможливити ситуації, коли військовозобов’язані ігнорують виклики, посилаючись на те, що не отримували повістку особисто. Тепер навіть відмова забрати листа у відділенні пошти може вважатися фактом вручення.
Фахівці додають, що такі зміни мають спростити роботу ТЦК, адже вручення під особистий підпис часто вимагало додаткових виїздів представників центрів або поліції.
У разі відмови з’явитися за повісткою чи ухилення від служби передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.