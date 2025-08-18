Змінено правила вручення повісток: офіційний коментар від ТЦК

В Україні офіційно змінили порядок вручення повісток військовозобов’язаним. Постановою Кабінету Міністрів України № 916 від 30 липня 2025 року внесено зміни до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації (постанова КМУ № 560).

Про це інформує Волинський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ОТЦК та СП).

«Головна новація стосується способу вручення повісток для призову та відправлення до місць проходження служби», — зазначили у відомстві.

Як було раніше?

Досі повістку можна було отримати лише під особистий підпис. Це відбувалося в територіальних центрах комплектування, у Центральному управлінні чи регіональних органах СБУ, а також у відповідних підрозділах розвідки. Причому повістку вручали вже після проходження медичного огляду.

Такий підхід забезпечував особисту присутність людини, проте на практиці він ускладнював процедуру — через необхідність повторних викликів та часті випадки ухилення.

Що змінилося?

Відтепер до процедури додали ще один механізм. Згідно з новою редакцією постанови, районні та міські ТЦК і СП можуть надсилати повістки рекомендованим поштовим відправленням.

Лист має містити:

Опис вкладення. Повідомлення про вручення. Адресу місця проживання резервіста чи військовозобов’язаного.

Тобто навіть якщо людина фізично не з’явилася в ТЦК, вона може отримати повістку безпосередньо за місцем реєстрації.

«Відмова від отримання повістки або неприбуття у визначений час і місце для відправлення у військову частину є підставою для притягнення до відповідальності згідно з Кримінальним кодексом України», — наголосили у Волинському ОТЦК.

Юристи пояснюють, що нововведення покликане унеможливити ситуації, коли військовозобов’язані ігнорують виклики, посилаючись на те, що не отримували повістку особисто. Тепер навіть відмова забрати листа у відділенні пошти може вважатися фактом вручення.

Фахівці додають, що такі зміни мають спростити роботу ТЦК, адже вручення під особистий підпис часто вимагало додаткових виїздів представників центрів або поліції.

У разі відмови з’явитися за повісткою чи ухилення від служби передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.