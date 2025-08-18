Изменены правила вручения повесток: официальный комментарий от ТЦК

В Украине официально изменили порядок вручения повесток военнообязанным. Постановлением Кабинета Министров Украины № 916 от 30 июля 2025 г. внесены изменения в Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации (постановление КМУ № 560).

Об этом сообщает Волынский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ОТЦК и СП).

«Главное новшество касается способа вручения повесток для призыва и отправки в места прохождения службы», — отметили в ведомстве.

Как было раньше?

До сих пор повестку можно получить только под личную подпись. Это происходило в территориальных центрах комплектования, Центральном управлении или региональных органах СБУ, а также в соответствующих подразделениях разведки. Причем повестку вручали уже после прохождения медицинского осмотра.

Такой подход обеспечивал личное присутствие человека, однако на практике он усложнял процедуру из-за необходимости повторных вызовов и частых случаев уклонения.

Что изменилось?

Теперь к процедуре добавили еще один механизм. Согласно новой редакции постановления, районные и городские ТЦК и СП могут присылать повестки заказным почтовым отправлениям.

Письмо должно содержать:

Описание вложения. Уведомление о вручении. Адрес места жительства резервиста или военнообязанного.

То есть даже если человек физически не явился в ТЦК, он может получить повестку непосредственно по месту регистрации.

“Отказ от получения повестки или неприбытия в определенное время и место для отправки в воинскую часть является основанием для привлечения к ответственности согласно Уголовному кодексу Украины“, — подчеркнули в Волынском ОТЦК.

Юристы объясняют, что нововведение призвано сделать невозможными ситуации, когда военнообязанные игнорируют вызовы, ссылаясь на то, что не получали повестку лично. Теперь даже отказ забрать письмо в почтовом отделении может считаться фактом вручения.

Специалисты добавляют, что такие изменения должны упростить работу ТЦК, ведь вручение под личную подпись часто потребовало дополнительных выездов представителей центров или полиции.

В случае отказа явиться за повесткой или уклонение от службы, предусмотрена административная и уголовная ответственность.