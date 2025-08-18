Власникам газових плит не обійтись без цього приладу: що це за прилад та скільки він коштує

Українським споживачам газу, що користуються газовою плитою, порадили встановити один важливий пристрій. Мова про сигналізатор газу, головною функцією якого є попередження можливо витоку газу. У «Нафтогазі» розповіли, як працює цей пристрій та скільки він коштує.

Як працює сигналізатор газу?

За словами спеціалістів «Нафтогазу», принцип роботи сигналізатора дуже простий. Цей прилад безперервно аналізує склад повітря у приміщенні та миттєво реагує на підвищення у ньому концентрації газу. Таким чином споживачі можуть заздалегідь дізнатися навіть про незначний витік, що дозволяє попередити отруєння газом чи навіть вибух.

На виявлення підвищеної концентрації газу в повітрі пристрій реагує гучним звуковим сигналом. Деякі сигналізатори газу навіть мають такі додаткові функції, як активація системи безпеки чи вентиляції. Існують також екземпляри, які можна під’єднати до системи охорони будинку.

Яка вартість сигналізатора газу?

За даними компанії «Нафтогаз», ціни на сигналізатори газу стартують від 1225 грн. При цьому їх вартість зазвичай не перевищує 2200 грн. Однак цей пристрій справді вартий своїх грошей. Адже його наявність гарантує мешканцям оселі безпеку та дозволяє уникнути можливих надзвичайних ситуацій.

Чи зміниться з 1 вересня тариф на газ?

У «Нафтогазі» також нагадали, що споживачі можуть не хвилюватися про підвищення цін на газ. Принаймні у вересні тарифи точно не зміняться. Ба більше, увесь опалювальний сезон 2025/2026 українці проведуть оплачуючи газові рахунки за тарифом 7,96 грн за кубометр.

Найближчий перегляд цін відбудеться аж наприкінці квітня 2026 року. Причому підвищення ціни стане можливим лише у випадку скасування мораторію на підвищення тарифів на газ. Наразі ж ціну на газ для споживачів «заморозили» на законодавчому рівні.

Водночас українці, що отримують газ від інших постачальників, подекуди змушені платити до 10 грн за кубічний метр. Однак таких відносно небагато, адже «Нафтогаз» станом на сьогодні обслуговує понад 96% побутових споживачів України.