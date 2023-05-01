Hardnews

Ще один Redmi Note спалахнув просто у кишені власника

01.05.2023
1 хвилина на прочитання
Redmi Note 12

Нещодавно ми писали про те, як телефон Redmi Note 5 Pro, який мимоволі вибухнув, вбив 8-річну дівчинку з Індії. Минуло лише кілька днів з моменту трагічного інциденту, і ось уже новий випадок – знову зі смартфоном від Xiaomi та знову в Індії.

У лютому Навін Дахія купив собі новенький Redmi Note 12 Pro. Тільки радіти придбанню довелося недовго. Квітневим вечором чоловік працював у полі, а телефон лежав у верхній кишені сорочки. Несподівано Навін відчув печіння в області кишені і помітив, що зі смартфона почав валити дим. 

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На щастя, чоловік встиг вчасно витягти гаджет і викинув його на землю, відбувшись лише легким переляком. Чого не можна було сказати про смартфон – він згорів практично повністю і відновленню не підлягає.

Без експертизи не можна встановити, що стало реальною причиною займання — можливо, за цілий день під палючим сонцем телефон сильно перегрівся, а може, був спочатку бракований. Через 10 днів після звернення до сервісу Дахія так і отримав відповіді від Xiaomi, тепер він має намір подати на китайську компанію до суду.


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01.05.2023
1 хвилина на прочитання
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