Ще один Redmi Note спалахнув просто у кишені власника

Нещодавно ми писали про те, як телефон Redmi Note 5 Pro, який мимоволі вибухнув, вбив 8-річну дівчинку з Індії. Минуло лише кілька днів з моменту трагічного інциденту, і ось уже новий випадок – знову зі смартфоном від Xiaomi та знову в Індії.
У лютому Навін Дахія купив собі новенький Redmi Note 12 Pro. Тільки радіти придбанню довелося недовго. Квітневим вечором чоловік працював у полі, а телефон лежав у верхній кишені сорочки. Несподівано Навін відчув печіння в області кишені і помітив, що зі смартфона почав валити дим.
На щастя, чоловік встиг вчасно витягти гаджет і викинув його на землю, відбувшись лише легким переляком. Чого не можна було сказати про смартфон – він згорів практично повністю і відновленню не підлягає.
Без експертизи не можна встановити, що стало реальною причиною займання — можливо, за цілий день під палючим сонцем телефон сильно перегрівся, а може, був спочатку бракований. Через 10 днів після звернення до сервісу Дахія так і отримав відповіді від Xiaomi, тепер він має намір подати на китайську компанію до суду.
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