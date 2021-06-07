Хакерська група Anonymous погрожує Ілону Маску викриттям

Чи можна викрити Ілона Маска? Та й чи є в чому його викривати? Адже він весь час на виду, як і все, що він робить. Представники хакерської групи Anonymous, впевнені, що є. Буквально недавно вони випустили відеоролик, де звертаються до користувачів і розповідають про свої претензії до мультимільярдера, одного з найуспішніших бізнесменів сучасності. Хакери кажуть, що дане відео всього лише «попереджувальний постріл» і готові йти до кінця!





У чому ж суть їхніх претензій до Маска?

Виявляється, вся справа у відношенні Ілона до криптовалюти. Anonymous незадоволені тим, як легко йому вдається впливати на її курси. Маску досить опублікувати необдуманий (або обдуманий ?!) твіт, щоб курс почав рости, або катастрофічно падати. Це руйнує життя звичайних людей, які купують криптовалюту в надії отримати прибуток. Його твіти названі «істериками», а дії «повною зневагою до долі працьовитих людей». Такі ігри з крипторинком не можуть залишатися безкарними!

Останньою краплею, що переповнила чашу терпіння стала заява Маска про те, що Тесла відмовляється приймати біткоіни при розрахунках за електромобілі. Підставу для такого рішення, «турботу про екологію», вони вважають надуманою і такою, що не відповідає істині. Anonymous вказує на те, що Тесла одержує значну частину своїх доходів від урядів країн своєї присутності у вигляді податкових пільг. На думку угруповання хакерів, відмова від прийому біткоїну була викликана бажанням не втратити цей канал фінансової підтримки.

На думку Anonymous, Ілон Маск свідомо і послідовно створює сприятливий для себе імідж. На ділі ж, його плани далекі від декларованих. Він абсолютно не бажає зробити щось добре для людства, його дії наповнені прагненням діяти з боку переваги, сили і повного нехтування інтересами мас. Образ самого доброчесного мільярдера не відповідає фактичному стану справ і буде викритий. Хакери підтверджують свої слова і деякими фактами, що змушують прислухатися.

Так, наприклад, працівники компаній Маска говорять про нестерпні умови праці. Так само наводиться факт про те, що на літієвих рудниках нещадно використовується праця дітей, які видобувають літій для батарей автомобілів Тесла.