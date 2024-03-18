PlayStation VR2 повторили долю портативки Sony

Випущений рік тому аксесуар виявився незатребуваним. Sony відвантажила близько двох мільйонів PlayStation VR2, проте попит на шолом виявився нижчим за очікуваний. Поступово після виходу шолома компанія скорочувала поставки пристрою. Зараз виробництво VR-шолома зупинено.

Як зазначили в Bloomberg, це не означає, що Sony вирішила відмовитися від PlayStation VR2. Ймовірно, виробництво аксесуара відновиться, коли будуть розпродані складські запаси девайса. Але в будь-якому разі ситуація свідчить про критично низький попит на VR2.

За словами експертів, у невисокій популярності PlayStation VR2 винна відсутність цікавого контенту. До того ж японці нещодавно закрили підрозділ, що займався створенням ексклюзивних ігор для шолома віртуальної реальності. Ходять чутки, що в Sony розраховують підстьобнути попит на VR2, запровадивши підтримку комп’ютерів.

Нагадаємо, що колись давно Sony вирішила припинити розробку та виробництво PlayStation Vita, портативної ігрової консолі, через кілька ключових факторів. Однією з головних причин стала значна конкуренція від мобільних ігор на смартфонах і планшетах, які стали надзвичайно популярними серед споживачів, пропонуючи легкий доступ до великої кількості ігор без необхідності купувати спеціалізовану ігрову консоль. Крім того, низький попит на Vita і обмежений каталог ігор, порівняно з конкурентами, також вплинули на рішення Sony. Фірма вирішила зосередити свої ресурси на розробці та підтримці більш успішних продуктів, таких як ігрові консолі PlayStation 4 і, згодом, PlayStation 5, які краще відповідали потребам ринку та мали більшу підтримку з боку розробників ігор.