OnePlus Pad 4: представлено планшет із 13,2-дюймовим екраном та Snapdragon 8 Elite Gen 5

Компанія OnePlus офіційно представила свій новий планшет Pad 4. Головною особливістю пристрою став дійсно великий екран — його діагональ складає цілих 13,2 дюйма, що робить гаджет чудовим інструментом як для роботи, так і для перегляду контенту.

Новинка отримала витончений металевий корпус товщиною всього 5,94 міліметра, а вага пристрою становить 672 грами. Лицьову панель займає якісна IPS-матриця зі співвідношенням сторін 7:5. Дисплей підтримує високу частоту оновлення до 144 Гц, має пікову яскравість у 1000 ніт та може похизуватися 12-бітною глибиною кольору.

За продуктивність OnePlus Pad 4 відповідає надпотужний процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5. Він працює в парі з оперативною пам’яттю швидкого стандарту LPDDR5X об’ємом 8 або 12 ГБ. Для зберігання файлів та застосунків передбачено накопичувач UFS 4.1 місткістю до 512 ГБ.

Автономність планшета також на високому рівні завдяки масивному акумулятору на 13 380 мАг. Пристрій підтримує швидку дротову зарядку потужністю 67 Вт. Фотоможливості представлені 13-мегапіксельною основною камерою зі спалахом та 8-мегапіксельним модулем для селфі та відеодзвінків.

Працює новинка під управлінням найсвіжішої операційної системи Android 16 із фірмовою оболонкою OxygenOS 16. Додатково компанія пропонує офіційні аксесуари, які значно розширюють можливості планшета: фірмовий стилус та зручний чохол-клавіатуру.

Ціни на OnePlus Pad 4 вже відомі. У перерахунку з індійських рупій базова версія на 8/256 ГБ обійдеться приблизно у 630 доларів, а топова конфігурація з 12/512 ГБ пам’яті коштуватиме близько 685 доларів.